Eurogamer.de wünscht frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2024

Da sind wir wieder, fast am Ende eines Jahres. Wie war euer Jahr 2023 so? Wie jedes Jahr gab es eine Menge Höhe- und Tiefpunkte, aber für euch hoffentlich mehr von Ersteren. Wie auch immer es lief, ihr solltet versuchen, die negativen Dinge über Weihnachten und über den Jahreswechsel ein wenig auszublenden. Konzentriert euch auf die schönen Momente!

Ob ihr nun feiert oder nicht, eure Familie trefft oder nicht: Lasst es euch gut gehen, lasst euch die Laune von nichts und niemandem verderben und erholt euch gut, sofern ihr es denn könnt. Und lasst euch ordentlich beschenken.

Wenn es zuletzt stressig für euch war, schüttelt den Stress ab, entspannt euch und schaltet ab. Kann auch nicht schaden, das Handy mal ein wenig zur Seite zu legen bei all den schlechten Nachrichten, die man tagtäglich auf allen möglichen Kanälen so mitbekommt. Vielleicht mal ein kleiner Blick. Reicht ja auch, wenn ihr uns weiterhin besucht. Genau dafür an dieser auch ein großes Dankeschön an alle Leserinnen, alle Leser, die regelmäßig bei uns vorbeischauen. Ihr seid die Besten!

Okay, genug geschleimt. Über die kommenden Tage hinweg gibt es natürlich noch das ein oder andere zu lesen. Wir machen weiter mit unseren Awards, eure Top-50-Spiele erwarten euch und den ein oder anderen weiteren Artikel werdet ihr auch noch zu lesen bekommen.

Genießt die freien Tage, spielt die neuesten Spiele, holt alte Titel nach und lasst es euch gut gehen. Und auch wenn ihr nicht frei haben solltet, wünschen wir euch möglichst ruhige, friedliche und stressfreie Tage.

In diesem Sinne: Wir wünschen euch ein Frohes Fest mit vielen Geschenken, eine angenehme Zeit und natürlich einen ebenso guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Bleibt gesund und munter!

Es grüßt,

die versammelte Eurogamer-Deutschland-Redaktion