Mehr als zwei Monate sind bereits vergangen, seit Starfield veröffentlicht wurde. Genug Zeit, um so einige Spielstunden in dem Sci-Fi-Rollenspiel zu versenken. Aber hat sich das für euch auch gelohnt?

Konnte Starfield eurer Ansicht nach seine Versprechen halten? Habt ihr mehr bekommen, als ihr erwartet habt? Oder seid ihr enttäuscht vom neuesten Spiel der Bethesda Game Studios? Was würdet ihr besser oder anders machen und was erwartet ihr euch von DLCs? Es gibt sicherlich einiges dazu zu sagen und manch einer hat vermutlich noch längst nicht alles entdeckt. Andere gaben womöglich nach wenigen Stunden schon auf.

Was auch immer ihr über Starfield denkt, lasst es uns gerne wissen! Einerseits in der nachfolgenden Umfrage, andererseits natürlich gerne in aller Ausführlichkeit in den Kommentaren.

