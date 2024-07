F1 Manager 2024 vorbestellen - Das musst du zu Editionen, Preis und Bonusinhalten wissen

Auch in diesem Jahr könnt ihr wieder ein Formel-1-Team übernehmen, wenn der F1 Manager 2024 erscheint. Am 23. Juli 2024 wird das Spiel für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4!

Alle relevanten Informationen dazu, was ihr zur Vorbestellung von F1 Manager 2024 wissen müsst, haben wir in unserem Guide für euch zusammengetragen.

F1 Manager 2024 vorbestellen Inhalt:

Wo kann man F1 Manager 2024 vorbestellen?

Den F1 Manager 2024 könnt ihr als digitale Version vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Spiels liegt bei 34,99 €.

F1 Manager 2024 vorbestellen

F1 Manager 2024 Deluxe Edition vorbestellen

Die Deluxe Edition umfasst eine F1 2024 Showcar-Voreinstellung für "Erstelle ein Team", fünf von Klassikern inspirierte Lackierungsmuster für "Erstelle ein Team", fünfbenutzerdefinierte Rennwiederholungen-Szenarien und 10 % Vorbestellerrabatt. Die Deluxe Edition kostet somit 40,49 € bei einer Vorbestellung, später 44,99 €.

Gibt es eine Collector's Edition von F1 Manager 2024?

Eine Collector's Edition oder irgendeine andere Art von Sonderedition von F1 Manager 2024 wird es nicht geben.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für F1 Manager 2024?

Derzeit liegen uns keine Informationen zu Vorbestellerboni für den F1 Manager 2024 vor. Wenn sich hier etwas tut, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was ist der F1 Manager 2024?

Der F1 Manager 2024 ist der neueste Teil der Formel-1-Management-Sim-Reihe und bringt unter anderem natürlich die aktuellsten Lizenzen mit. Ihr übernehmt die Kontrolle über ein Formel-1-Team und müsst euch nicht nur ausführlich über die Dinge kümmern, die im Hintergrund passieren, etwa Forschung und Entwicklung. Auch die Strategie während der Rennen liegt in eurer Hand.

Eine der größten Neuerungen im F1 Manager 2024 ist die Möglichkeit, ein völlig eigenes Team zu erstellen und damit in Konkurrenz zu den anderen, etablierten Teams zu treten.

