Fable ist zurück! Microsoft belebt seine alte Fantasy-Welt einmal mehr, um die Xbox zu retten!

Fable ist zurück! Mal wieder! Richard Ayoade (IT Crowd) hat die große Ehre in einem wundervollen kleinen Trailer, der nur sehr wenig vom Spiel zeigt, Fable anzukündigen. Fable ist zurück. Das wollte ich schon mal gern sagen, ich hatte sogar eine große Vorschau, zu einem Koop-Irgendwas, das dann nie passierte und auch Fable heißen sollte. Wurde beerdigt, so wie Peter Molyneux mit seinen Fieber-Wahnträumen einer komplett Kinect-teten die Serie auch schon mal fast beerdigte.

Fable ist zurück! Der Look ist schon mal da...

Jetzt ist also Fable zurück und ausgehend von dem wenigen, was zu sehen war, geht es zurück in Richtung RPG-Action-Adventure – der Trailer fühlt sich danach an –, zu britischem Humor und Mittelalter-Kitsch. Fantastisch. Kann es nicht erwarten. Und eines ist klar, wenn es diesmal danebengeht, dann ist zumindest der ursprüngliche Schöpfer von Fable außen vor. Peter macht jetzt NFTs oder so was, keine Ahnung. Fable ist zurück und wenn es den Traum einer lebenden, atmenden Fantasy-Mini-Welt mit skurrilen Bewohnern einmal mehr und noch schöner Wirklichkeit werden sollte, dann beschwere ich mich nicht, dann freut mich das aufrichtig.

...und ein Action-Adventure-RPG wird es wohl auch. Vielleicht.

Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder in einen Feature-Wahn verfallen, eine Billion Dinge bis zum Release ankündigen, nur um dann doch nur ein gutes Spiel abzuliefern. Andererseits, das würde dem Namen alle Ehre machen, ein paar Gute Ideen werden schon drin sein und am Ende ist es eh einfach nur schön sagen zu können, dass Fable zurück ist. Okay, fast zurück. Einen Termin für Fable gibt es noch nicht.