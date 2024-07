Release von Fallout: London rückt endlich näher, Entwickler machen Hoffnung

Nach Angaben des Entwicklerteams der Fallout 4-Mod Fallout: London rückt die Veröffentlichung näher.

"Das Ende ist in Sicht", heißt es in einem neuen Beitrag zum aktuellen Stand des Projekts.

Wann erscheint Fallout: London?

"Es gab eine Menge Spekulationen über unsere bevorstehende Veröffentlichung, wir wollen daher transparent sein und unseren wichtigsten Fans klare Antworten liefern", teilt das Team auf X mit.

"Unterm Strich haben wir mehrere Builds zur Qualitätssicherung an GOG geschickt und warten auf grünes Licht."

pic.twitter.com/wttIUwAnQx — Team FOLON (@TeamFOLON) July 6, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Sobald sie ihren Prozess beendet und doppelt geprüft haben, dass Fallout: London und sein Installer auf allen unterstützten Geräten funktionieren, sollten wir bereit zur Veröffentlichung sein. (Ja, wir haben unseren eigenen Installer und auch einen Downgrader!)"

"Es ist im Interesse von uns allen, dass dieser finale QA-Prozess vollständig abgeschlossen wird und wir sind GOG für die Unterstützung sehr dankbar."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Nach außen hin mag es so aussehen, dass nicht viel passiert, aber wir können euch versichern, dass hinter den Kulissen rund um die Uhr gearbeitet wurde, um diesen Release-Build so gut wie möglich zu machen. Das Ende ist in Sicht."

Ursprünglich sollte Fallout: London bereits am 23. April 2024 erscheinen, doch das im gleichen Zeitraum veröffentlichte Next-Gen-Update für Fallout 4 sorgte für Komplikationen.