Final Fantasy 7 Remake Trilogie: Aussagen zur Exklusivität sorgen für Verwirrung

Bleibt die komplette Remake-Trilogie von Final Fantasy 7 der PlayStation vorbehalten? Das ließ zumindest kurzzeitig ein Bericht der Washington Post vermuten, in dem genau das zu lesen war.

Mittlerweile hat man sich allerdings korrigiert: "Es war ein Fehler meinerseits, den Satz so zu formulieren", schreibt der verantwortliche Autor Gene Park auf X. "Die gesamte FF7-Trilogie ist noch NICHT als Sony-exklusiv bestätigt. Der Artikel wurde dahingehend geändert, dass nur Remake und Rebirth erwähnt werden."

Wie realistisch ist das?

Realistisch betrachtet spricht aktuell wenig gegen diese Aussage. Der erste Teil der Remake-Trilogie ist weiterhin nur auf der PlayStation zu haben und auch das jüngst veröffentlichte Final Fantasy 7 Rebirth gibt es bisher nur auf der PS5.

Allerdings gab es im Januar auch Gerüchte über vermeintliche Gespräche zwischen Microsoft und Square Enix, um zumindest erst einmal Final Fantasy 7 Remake auf die Xbox zu bringen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy 7 Rebirth:

Davon haben wir seither nichts mehr gehört, daher ist nach aktuellem Stand wohl davon auszugehen, dass auch Teil drei der Trilogie zuerst einmal nur für die PlayStation kommen wird. Wenngleich das offiziell noch nicht so kommuniziert wurde.

In dem Bericht wird Christian Svensson, Sony Interactive Entertainments Vice President of Second- and Third-party Content Ventures and Strategic Initiatives, übrigens wie folgt zitiert: "Final Fantasy war schon immer eine der wichtigsten Franchise-Säulen auf PlayStation-Konsolen, eine der besten in der Branche, wenn es darum ging, die hohen Erwartungen der Fans zu übertreffen und zu zeigen, was mit PlayStation-Hardware möglich ist."

Gleichzeitig sprach Franchise Producer Yoshinori Kitase über die Vorzüge, für eine einzelne Plattform zu entwickeln: "Wäre es nicht auf einer einzigen Plattform erschienen, wäre die Weltkarte von Final Fantasy 7 Rebirth nicht nahtlos gewesen, und das Spieldesign hätte möglicherweise erhebliche Rückschritte machen müssen."