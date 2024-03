Unzufrieden mit der Grafik in Final Fantasy 7 Rebirth? Das soll sich ändern!

Manche Fans sind nicht so begeistert von der Grafikqualität im Performance-Modus von Final Fantasy 7 Rebirth, doch das soll sich ändern.

Laut Naoki Hamaguchi, dem Director des Spiels, ist ein Update dafür in Arbeit.

Verbesserungen geplant

Während eines Besuchs auf den Philippinen (via One More Game) sagte er, dass man dazu eine Menge Feedback von Fans erhalten habe.

"Wir haben viele Rückmeldungen dazu erhalten, ob die Grafik im Performance-Modus verbessert wird oder nicht", sagt Hamaguchi. "Wir hören euch und wir arbeiten derzeit an einem Update, um diesen Aspekt zu verbessern. Ich glaube nicht, dass das Veröffentlichungsdatum noch lange auf sich warten lässt."

Mit sämtlichen Details des Updates warf er noch nicht um sich, allerdings möchte man sich Problemen mit der Beleuchtung in bestimmten Szenen widmen.

"Wir haben von Spielern gehört, dass die Gesichtsbeleuchtung in bestimmten Situationen einige Schatten auf den Charakteren sehr unheimlich aussehen lässt. Das ist also ein Teil des Updates, an dem wir arbeiten."

Hamaguchi selbst spielt nach eigenen Angaben übrigens lieber im Grafik-Modus: "Ich spiele andere Spiele auch gerne im Grafik-Modus, weil ich gerne eine bessere Grafik sehe."