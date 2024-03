Dieser 8 Jahre alte Ubisoft-Titel ist nicht totzukriegen, erhält nächste Woche wieder neue Inhalte!

Ubisofts For Honor ist nicht totzukriegen und startet am 14. März 2024 in sein achtes Jahr.

Los geht es dann mit der ersten Season, die den Namen The Sword of Ashfield trägt.

Das erwartet euch im achten Jahr

Jede Season (insgesamt vier) erzählt laut Ubisoft eine eigenständige Geschichte rund um eine besondere Waffe einer Fraktion.

In der ersten Season geht es um das Schwert Valor's Edge, das vom Unsung Knight getragen wird. Den Unsung Knight bekommt ihr ab dem 14. März für 25.000 Stahl, gleichzeitig startet das Last-Hero-Standing-Event mit neuem Spielmodus und Survival-Makeover für die Canyon-Map.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Bei Last Hero Standing handelt es sich um ein 1v1v1-Free-for-all, in dem der erste Teilnehmer, der drei Runden gewinnt, auch das Match für sich entscheidet. Zum Event gehören auch ein kostenloser Event-Pass mit weiteren Belohnungen, darunter ein neues Kampfeffekt und Waffenskins.

Neben neuen Battle Pässen gibt es den neuen Legacy Pass, ein Feature, das es euch ermöglicht, vorherige Battle Pässe in chronologischer Reihenfolge zu kaufen oder fortzuführen.

In Year 8 Season 1 könnt ihr demnach etwa den Year 4 Season 1 Battle Pass kaufen und weiterführen. Wer ihn damals bereits gekauft hat, kann jetzt kostenlos weitermachen.

Weiterhin erwarten euch in der ersten Season drei Hero Fests für Warden, Centurion und Peacekeeper (jeweils am 4. April, 11. April und 18. April), bei denen ihr den jeweiligen Helden eine Woche lang kostenlos ausprobieren und mit einem Rabatt kaufen könnt.