gamescom 2023: Alle Hallen - Was gibt es in welcher Halle zu sehen?

Das Messegelände in Köln ist groß und die gamescom 2023 erstreckt sich über viele verschiedene Hallen. Nicht alle Bereiche sind für jede Art von Besucherin oder Besucher zugänglich und je nach Halle gibt es unterschiedliche Dinge zu sehen, von modern bis hin zu retro.

Damit ihr den Überblick behaltet, verraten wir euch auf dieser Seite in unserem Guide, was euch in den einzelnen Hallen der gamescom 2023 zu sehen.

Welche Hallen gibt es auf der gamescom 2023?

Halle 1 – Die Halle am Eingang West, erreichbar über Halle 5, beherbergt die Social- und Creator-Bereiche. Diese sind nur begrenzt zugänglich.

Halle 2 bis 4 – Die Business-Hallen können nur mit einem Fachbesucher- oder Presseticket besucht werden. Keine Sorge, ohne Termine zu vereinbaren, verpasst ihr hier nicht. Und selbst dann sind es nur winzige Kammern mit kleinen Bildschirmen.

Halle 5 – Die Merchhalle, erreichbar über den Hauptweg und zentral gelegen. All der sinnlose Kram, den ihr noch nie gebraucht habt, aber schon immer wolltet, in beliebiger Menge. Im hinteren Teil der unteren Halle 5 ist das Cosplay-Village versteckt.

Halle 7 – Am Nord-Ende, kurz vor dem Ausgang Nord ist die Event Arena untergebracht. Dinge passieren hier, etwa E-Sport-Events und "große Shows". Welche genau, reichen wir später nach.

Halle 6, 8, 9 und 10 unten – Hier erwarten euch die Entertainment Areas. Oder anders gesagt: Spiele! Eingang Nord bringt euch am nächsten an Halle 8 heran und neben Eingang Ost kommt ihr direkt zu Halle 10.

Halle 10 oben – Die große Halle nahe dem Eingang Ost, erreichbar über die Rolltreppen vom Hauptweg aus, ist das große Sammelbecken für alles, was sonst keinen Platz gefunden hat. Ihr habt hier die wie immer viel zu kleine Indie-Area und daneben die Retro-Ecke mit jeder Menge leicht angestaubten Dingen. Die viel zu groß geplante Familiy & Friends Ecke ist diesmal powered by Lego, was auch immer das heißt, und es gibt auch noch den gamescom campus. Falls ihr vorhabt, was mit Spielen zu machen, dann sind hier Leute, die euch dabei helfen können.

gamescom 2023 Hallenplan

Die Koelnmesse stellt dazu auch einen praktischen Hallenplan zur Verfügung. Der zeigt euch die genaue Verteilung der einzelnen Hallen auf dem Messegelände:

