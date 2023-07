gamescom 2023: Anreise - Wie kommt man am besten nach Köln und weiter zur Messe?

Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch nach Köln und dort zum Messegelände, wo die gamescom 2023 stattfindet. Gibt es den besten Weg dafür? Der mit dem Auto direkt zur Messe ist es eher selten, so viel schon mal vorweg. Welche Möglichkeiten ihr habt, um nach Köln, in die Nähe und von dort aus zum Messegelände zu gelangen, zeigen wir euch in unserem Guide auf dieser Seite.

Wie komme ich zur gamescom 2023?

Flug: Der Flughafen Köln/Bonn ist ein wenig außerhalb der Stadt, aber sehr gut an die Messe und den Hauptbahnhof Köln angebunden. Zur Messe fahrt ihr dann nach Köln Messe/Deutz und kommt dann am Eingang Süd der Messe raus.

Bahn: Wenn ihr am Hauptbahnhof seid, könnt ihr praktisch in alle S-Bahnen steigen, die nach Osten fahren, es gibt kein Gleis, das vor der Brücke über den Rhein abbiegt und die erste Station hinter dem Rhein ist dann auch schon Köln Messe/Deutz, wo der Eingang Süd der Messe wartet. Viele Züge, die nach Köln fahren, fahren entweder durch Köln Messe/Deutz durch oder haben ihren Endhalt erst dort, sodass ihr nicht am Hauptbahnhof umsteigen müsst. Schaut euch den Reiseplan eures Zuges an.

Auto: Hier stellt sich am ehesten die Frage, ob ihr wirklich bis zur Messe fahrt oder nicht besser woanders parkt und dann mit der Bahn fahrt. Es gibt diverse Park&Ride-Optionen, hier seht ihr die großen Park&Ride-Parkplätze um Köln herum:

Park und Ride Übersicht auf Koeln.de

Bei vielen davon müsst ihr nur mit der S-Bahn nach Messe/Deutz direkt durchfahren und alle sind gut an den Hauptbahnhof angebunden.

Nahverkehr: Das Ticket für die gamescom 2023 ist auch eine Fahrkarte für den Nahverkehr: Wenn ihr ein Ticket für die gamescom habt, dann habt ihr auch eine gültige Tageskarte für den VRS, den Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Damit könnt ihr in Köln und sehr weiter Umgebung alle S-Bahnen, U-Bahnen und Busse benutzen. Lasst euch nicht von KVB (Kölner Verkehrsbetriebe) und VRS verwirren. Alles, was innerhalb des KVB passiert, ist vom VRS-Ticket abgedeckt, das weit über Köln hinaus gilt. Ihr könnt ruhig auf der KVB-Seite und App nach Verbindungen suchen, das KVS-Ticket ist für alles gültig, was ihr dort findet.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Weitere hilfreiche Inhalte zur gamescom 2023:

gamescom 2023 Tipps und Fakten - Alles Infos, die ihr zur Show wissen müsst

gamescom 2023: Hotels in letzter Minute - Was sind besten Optionen?

gamescom 2023: Günstige Verpflegung - Wo könnt ihr euch mit Getränken und Essen eindecken?

gamescom 2023: Alle Hallen - Was gibt es in welcher Halle zu sehen?

gamescom 2023: Alle Aussteller - Wer ist vor Ort und wo kann man ihn finden?

gamescom 2023: Alle Spiele - Welche Games sind spielbar und wo findet ihr sie?