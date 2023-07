gamescom 2023: Hotels in letzter Minute - Was sind besten Optionen?

Ihr kennt das vielleicht: Ihr möchtet unbedingt zur gamescom 2023, aber erst kurz vorher wisst ihr auch sicher, dass ihr hinfahren werdet? Oder ihr wollt mehrere Tage dort bleiben und sucht noch nach einem Hotel? Das kann angesichts der vielen Besucherinnen und Besucher durchaus schwierig und/oder teuer werden, je nachdem, wo ihr schaut und was euch so vorschwebt.

Aber es gibt da ein paar wissenswerte Dinge, die ihr beachten solltet. In unserem Guide geben wir euch ein paar Tipps für euren Aufenthalt in Köln und Umgebung.

Wo finde ich noch Hotels für die gamescom 2023?

Grundsätzlich gilt natürlich, dass Hotels in Köln in dem Zeitraum, in dem die gamescom stattfindet, schnell ausgebucht sind. Das liegt einfach an den vielen Besucherinnen und Besuchern, aber auch Fachbesucherinnen und Fachbesuchern und Ausstellern, die ja irgendwo schlafen müssen.

Wer zwingend in Köln noch etwas braucht, kann sich zum Beispiel bei Booking.com oder auch Airbnb umschauen. Stellt euch aber in Köln selbst auf höhere Preise ein. Je näher die Unterkunft sich am Messegelände befindet, desto höher dürfte der Preis normalerweise ausfallen.

Aber es muss ja auch nicht zwingend Köln sein. Von Bonn oder Düsseldorf aus seid ihr in knapp 30 Minuten in Köln, von Leverkusen (Mitte) aus in rund 20 Minuten. Und auch Duisburg liegt mit 40 bis 60 Minuten Fahrzeit (je nach Zug) nicht in allzu weiter Entfernung.

Dort fallen dann auch die Preise für Unterkünfte nochmal ein gutes Stück humaner aus als direkt vor Ort in Köln. Insofern kann das eine lohnenswerte Alternative sein und das bisschen Fahrzeit hält sich bei den genannten Alternativen auch noch im Rahmen.

