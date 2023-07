gamescom 2023: Günstige Verpflegung - Wo könnt ihr euch mit Getränken und Essen eindecken?

Essen und Getränke braucht jeder am Tag, erst recht, wenn man den lieben langen Tag über das Kölner Messegelände schlendert. Aber wie man es von Messen und Veranstaltungen kennt, lassen sich die Veranstalter die dort angebotene Verpflegung häufig genug ganz gut bezahlen. Es kann also nicht schaden, sich vor dem Messebesuch noch mit Getränken und Essen einzudecken. Nur wo?

Supermärkte in der Nähe der gamescom

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich in der Nähe der Messe mit Getränken und Essen zu versorgen. In der Nähe des Messegeländes befindet sich in nördlicher Richtung in der Deutz-Mülheimer Straße, die direkt am Messegelände vorbeiführt, etwa ein Lidl. Wenn ihr vom Bahnhof Messe/Deutz aus ein paar Minuten in südlicher Richtung geht, findet ihr dort auch noch Rewe und Penny.

In der Nähe des Hauptbahnhofs gibt es zudem ebenfalls noch einen Rewe sowie Rewe To Go. All das ist recht schnell und unkompliziert zu erreichen. Je nachdem, aus welcher Richtung ihr kommt, müsst ihr keine riesigen Umwege in Kauf nehmen.

Quelle: Google Maps

Bäckereien in der Nähe der gamescom

Wer gerne etwas Frisches vom Bäcker hätte, wird ebenfalls in der Nähe fündig. Der Kölner Hauptbahnhof hat im Allgemeinen in puncto Essen und Getränke das ein oder andere zu bieten, auch am Bahnhof Messe/Deutz findet ihr eine Bäckerei.

Auch hier gilt: Geht ihr ein paar Minuten vom Bahnhof Messe/Deutz aus in südlicher Richtung – in der Ecke, wo sich auch Rewe und Penny befindet -, stoßt ihr gleich auf mehrere verschiedene Bäckereien.

Quelle: Google Maps

