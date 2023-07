gamescom 2023 Tipps und Fakten - Alles Infos, die ihr zur Show wissen müsst.

In nur wenigen Wochen beginnt wieder einmal die größte Gaming-Show der Welt, die gamescom 2023 in Köln. Hunderte von Ausstellern zeigen die kommenden Games, präsentieren die nächste Generation von Gameplay und Grafik und ihr könnt direkt und live mit dabei sein. Nach zwei ausgefallenen und einem eher mageren Jahr soll es dieses Mal wieder in alter Größe auf der gamescom 2023 zur Sache gehen und hier findet ihr alle wichtigen Infos zu gamescom 2023!

Wir ihr nach Köln kommt

Wer zur gamescom 2023 will, muss natürlich erst einmal nach Köln kommen. Sofern ihr nicht gerade dort wohnt, das zählt nicht! Jedenfalls gibt es verschiedene Möglichkeiten, um nach Köln und zum Messegelände zu kommen.

Wo findet ihr noch Hotels?

Je näher die gamescom rückt, desto schwieriger (und teurer) wird die Suche nach einem Hotel, wenn ihr länger oder über Nacht bleiben möchtet. Was könnt ihr also tun? Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten sich euch noch bieten.

Günstig Essen und Getränke kaufen

Verpflegung ist auf Messen und Veranstaltungen nicht immer günstig, daher kann es sich lohnen, vorab Essen und Getränke zu kaufen. Wir zeigen euch ein paar Anlaufstellen, wo ihr in der Nähe der Messe fündig werdet.

Wie viele Hallen umfasst die gamescom?

Wie üblich verteilt sich die gamescom über zahlreiche Hallen des Messegeländes. Aber was genau gibt es wo zu sehen? Wir zeigen euch einen Überblick über die Hallen und das, was sie zu bieten haben.

Welche Aussteller sind vor Ort?

Auch dieses Jahr gibt es jede Menge Aussteller, die vor Ort sind, aber manche auch nicht. Wer dabei ist und wer in diesem Jahr definitiv fehlt, das zeigen wir euch auf dieser Seite. Und wo ihr sie findet!

Welche Spiele werden gezeigt?

Ihr seid wegen der Spiele da, nicht wahr? Und davon gibt es eine Menge auf der gamescom zu sehen. Auf dieser Seite sammeln wir für euch die Line-ups der verschiedenen Hersteller, die vor Ort ihre Games präsentieren.

Optimal vorbereitet für die gamescom 2023: Diese Tipps solltet ihr beachten

Erstellt euch einen Plan und macht zuerst das, was ihr unbedingt sehen wollt

Planlos auf die gamescom zu gehen, ist nicht die ideale Vorgehensweise. Es sei denn, ihr habt wirklich keine Favoriten, die ihr euch unbedingt anschauen möchtet. Diese, und auch die großen Blockbuster-Spiele, solltet ihr jedenfalls so früh wie möglich, also idealerweise am Donnerstag, und auch schon morgens abgrasen.

Warum? Ganz einfach. Im Tagesverlauf kommen mehr Menschen zur Messe und am Wochenende ist noch mehr los.

Wenn ihr mehrere Dinge habt, die ihr auf jeden Fall sehen und/oder spielen möchtet, erstellt euch einen Plan anhand der Belegung der Hallen, damit ihr etwa zuerst in eine der Hallen am Anfang (abhängig vom Eingang) kommt und euch dann weiter nach hinten arbeitet.

Verzichtet auf unnötiges Gepäck

Die Veranstalter empfehlen, Rucksäcke zu Hause zu lassen. Bringt ihr dennoch einen mit, kann das zu einer Sicherheitskontrolle führen. Und je mehr ihr mitschleppt, desto länger lauert diese. Zeit, die ihr gegenüber anderen verliert. Obendrein macht sich viel Gewicht, das ihr mit euch tragt, nach vielen Stunden auf der Messe deutlich bemerkbar.

Ihr könnt auch die Treppen nehmen und nach draußen gehen

Ihr habt es wahrscheinlich schon erlebt, dass die Rolltreppen gerne benutzt werden, die Treppen daneben nicht so sehr. Dabei sind sie nicht so lang und die paar Stufen schaden auch niemanden. Statt also auf die Rolltreppe zu warten, nutzt die Treppe!

Je nachdem, wohin ihr möchtet, kann es sich zudem lohnen, schneller über die Außenbereiche zum nächsten Ziel zu gelangen als über die meist recht vollen Hauptgänge im Inneren.

Mit Entwicklern reden

Wer ein paar Worte mit Entwicklern wechseln möchte, hat häufig im Indie-Bereich die besten Gelegenheiten dazu. Nicht nur, dass es hier leerer ist als in den großen Hallen, ihr geht auch mit den Entwicklern auf Tuchfühlung, die dort ihre Spiele vorstellen. Und über ein paar Gespräche und Kommentare freuen sie sich immer.

Vergesst nicht gute Schuhe, Verpflegung und etwas, um euch die Zeit zu vertreiben

Ein Messetag kann lang werden und dementsprechend solltet ihr gutes, bequemes Schuhwerk mitbringen. Merken werdet ihr das definitiv, aber wie sehr, hängt eben maßgeblich von den verwendeten Schuhen ab. Je bequemer und besser gepolstert, desto besser.

Wichtig ist auch die Verpflegung. Stellt sicher, dass ihr, abhängig von den Temperaturen, genug trinkt. Ihr könnt euch auch im Vorfeld mit Getränken und Essen eindecken, wenn ihr die höheren Preise für Verpflegung auf dem Messegelände meiden möchtet.

Wenn ihr dann irgendwann einmal doch in einer etwas längeren Warteschlange steht, kann es sich lohnen, einen Handheld dabei zu haben, um sich die Zeit zu vertreiben. Oder ihr beschäftigt euch mit eurem Handy. Vergesst dabei nicht eine Powerbank, um für ausreichend Strom über den Tag hinweg zu sorgen.

Oder noch eine ganz verrückte Idee: Redet doch mal mit anderen, die ebenfalls warten.