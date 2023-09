Ghostrunner 2 sieht klasse aus und ihr könnt jetzt die Demo spielen

In einem neuen Trailer, der auf der PlayStation State of Play gezeigt wurde, könnt ihr euch ein Gefühl für Ghostrunner 2 verschaffen. Der Titel erscheint nächsten Monat, es gibt aber schon jetzt eine Demo, die ihr bis zum Release daddeln könnt.

Die Demo ist für PS5, Xbox Series sowie für den PC über Steam, Epic Games und GOG verfügbar und lässt euch gegen fiese Kultmitglieder kämpfen. Dabei seht ihr düstere Stadtgebiete und verlassene Ruinen und ihr könnt auf dem Motorrad durch die Gegend brettern.

Hier seht ihr das Spiel im neuen Trailer:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr braucht eine kurze Zusammenfassung zu den Geschehnissen vor dem zweiten Teil? Kein Problem, 505 Games und One More Level haben ein "Was bisher geschah"-Video für euch zusammengestellt.

Mehr zu Ghostrunner 2:

Ghostrunner 2 hat das beste Motorrad im Business

Ghostrunner 2: Release-Datum der Fortsetzung bestätigt

Ghostrunner 2 angekündigt, nun auch mit Motorradkämpfen

Auf Ghostrunner 2 müsst auch gar nicht mehr lange warten. Schon am 26. Oktober kommt das Spiel heraus. Wenn ihr die Brutal Edition vorbestellt, könnt ihr sogar schon am 24. Oktober anfangen zu zocken.