Ghostrunner 2: Release-Datum der Fortsetzung bestätigt.

505 Games und das Studio One More Level haben angekündigt, dass Ghostrunner 2 am 26. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series XSS und PC (über Steam, Epic Games Store und GOG.com) veröffentlicht wird.

Vorbestellungen sind bereits möglich, Käuferinnen und Käufer der Brutal Edition erhalten 48 Stunden Vorabzugang und Bonusinhalte.

Das bekommt ihr

Der neueste Trailer, der zur Bekanntgabe des Termins veröffentlicht wurde, zeigt Kämpfe gegen den gewalttätigen KI-Kult am Dharma-Turm.

Jacks leistungsstarkes neues Motorrad ist ebenfalls in Aktion zu sehen. Ghostrunner 2 bietet unter anderem ein überarbeitetes Fortschrittssystem und das neue "Block and Perfect"-Pariersystem, das eine zugängliche Herausforderung für Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen schaffen soll.

Diese Editionen des Spiels sind verfügbar:

Basisedition (digital und physisch) – Vorbesteller erhalten das "Traditional Katana Pack" mit Schwert- und Hand-Skins für Jack.

Deluxe Edition (digital) – Beinhaltet Basisedition Inhalte sowie zusätzliche Hand-Skins, Schwert-Skins und ein personalisiertes Hand-Hologramm.

Brutal Edition (digital) – Umfasst Deluxe Edition Inhalte, 48 Stunden Vorabzugang, einen animierten Skin für Schwert/Hand, einen Motorrad-Skin sowie den Season Pass mit neuem Spielmodus und vier kosmetischen Paketen.