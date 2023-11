Lust auf Ghostrunner 2? Wir verlosen 10 Exemplare des Spiels!

Die First-Person-Cyberpunk-Fortsetzung Ghostrunner 2 ist endlich da. Ihr wagt euch mit Protagonist Jack aus dem Dharma-Turm hinaus und stellt euch im Ödland neuen Gefahren.

Ein Jahr nach den Geschehnissen im ersten Teil nehmt ihr es mit einem brutalen KI-Kult auf und packt dazu ein weiteres Mal euer Katana aus. Kultisten, kybernetische Kriegsherren und KI-Entitäten stellen sich euch in den Weg, weiterhin könnt ihr mit dem neuen Motorrad auch Fahrzeugkämpfe bestreiten.

Seid ihr zu Fuß unterwegs, nutzt ihr eure bekannten Parkour- und Enterhaken-Bewegungen, die ihr aus Teil eins kennt. Für die Fortsetzung wurden sie noch erweitert, um euch mehr Manöver und eine schnellere Fortbewegung zu ermöglichen.

Alles in allem also eine gelungene Fortsetzung, die noch seinen drauf setzt. Wenn ihr sie spielen möchtet, helfen wir euch gerne dabei, denn wir verlosen insgesamt 10 Exemplare von Ghostrunner 2. Das sind einmal 5 Stück für die PS5 und einmal 5 Stück für Xbox Series X/S. Und es handelt sich jeweils um physische Versionen! Vielen Dank an 505 Games für dieses schöne Spielepaket.

Wer mitmachen möchte, kann sich anschließend für eine der beiden Plattformen eintragen. Teilnahmeschluss ist der 19. November 2023 um 23:59 Uhr.

Ghostrunner 2: PlayStation-Version

Ghostrunner 2: Xbox-Version

