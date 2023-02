Gran Turismo 7: Update 1.29 steckt voller Neuerungen - Das ist neben PSVR2 noch drin.

Am 21. Februar 2023 veröffentlichen Sony und Entwickler Polyphony Digital das neue Update auf Version 1.29 für das Rennspiel Gran Turismo 7.

Und das ist ein recht umfangreiches Update geworden, ihr bekommt mehr als nur PSVR2-Support.

Support für PSVR2

Wie erwähnt, gibt es pünktlich zum Launch von PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 auch Support für das neue VR-Headset in der PS5-Version.

In allen Spielmodi (außer Zwei-Spieler-Splitscreen) ist VR nutzbar und es gibt einen exklusiven VR-Showroom, in dem ihr euch Fahrzeuge anschauen könnt.

"GT7 nutzt die Next-Gen-Features von PSVR2 voll aus", heißt es. "Durch speziell optimiertes HDR-Tone-Mapping sowie Foveated Rendering in Kombination mit der Blickerfassung (eine Technologie, die Bildschirmbereiche in hoher Auflösung rendert, auf die der Blick des Spielers direkt gerichtet ist) und Unterstützung für dynamisches 3D-Audio können die Spieler in eine vollkommen neue Dimension höchst immersiven Gameplays abtauchen."

Was außerdem in Update 1.29 steckt

Und das war längst nicht alles. Eine weitere Neuerung ist Gran Turismo Sophy, Sonys "übermenschlicher KI-Renn-Agent".

Im Modus "Gran Turismo Sophy- Gemeinsam fahren" tretet ihr in Kopf-an-Kopf-Rennen gegen GT Sophy an. Der Spezialmodus ist aber nur bis Ende März 2023 begrenzt im Spiel verfügbar und soll euch einen " ersten Ausblick auf GT Sophy in GT7" liefern und "den Spaß und den Nervenkitzel des Rennfahrens gegen GT Sophy für alle Spieler maximal steigern".

In dem Modus fahrt ihr auf vier Strecken mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad gegen GT Sophy.

Zu den weiteren neuen Inhalten zählt die klassische Strecke Grand Valley, die in einem neuen Look zurückkehrt. Außerdem gibt es noch fünf neue Fahrzeuge:

Honda RA272 ‘65

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo – Straßen- und Offroad-Modus

Citroën DS 21 Pallas ‘70

Porsche 911 Carrera RS (901) ‘73

Zu guter Letzt gibt’s mit "Drift-Bühne" und "Bewegen Sie die Kamera hoch und runter" zwei neue Scapes-Empfehlungen und die Unterstützung von "Drift-Fotografie" kommt hinzu. Dazu gibt es auch ein passendes Tutorial.