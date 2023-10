Am 17. Oktober 2023 startet das Halloween-Event in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone. The Haunting bringt zur Saison-Mitte einige neue Modi, Verbesserungen, Balance-Änderungen und Waffen ins Spiel.

Lilith crasht die nächste Halloween-Party

Die Grusel-Modi bestehen aus Operation Nightmare, bei dem Al Mazrah in DMZ in nächtliche Dunkelheit gehüllt wird. Für die richtige Würze gibt es hier und dort noch einige Halloween-Elemente. In Zombie Royale können Spieler nach ihrem Tod als schlurfende Gestalten für Unruhe sorgen, sofern sie das Gulag meiden.

Vondead ist Vondel Resurgence, nur mit einem Hauch Diablo 4. Ok, mehr als ein Hauch, wenn hier können sowohl Lilith als auch der gefürchtete Schlächter auftauchen. Im Trailer könnt ihr Lilith und alle anderen finsteren Gestalten in Action sehen.

Was die Skins angeht, könnt ihr euch auf Skeletor und Ash Williams freuen, um eure Gegner zu Tode zu erschrecken. Freut ihr euch über die geplanten Kooperationen, die ihr heute in den beiden Spielen bereits zu Gesicht bekommt?