Pay-to-win in Modern Warfare 2? Activision auf dem Weg zu neuer Kontroverse

Oje, was sehe ich denn da? Activision hat in der fünften Saison zwei neue Gegenstände in Call of Duty: Modern Warfare 2 eingeführt, die die Community doch unangenehm an Pay-to-win denken lässt. Laut ihnen sollen die beiden Items den Käufern klare Vorteile gegenüber den restlichen Spielern verschaffen. Schauen wir uns das mal an.

Geld ist Macht - auch in Modern Warfare 2

Die beiden Gegenstände, um die es geht, sind das Death's Door Battle Riffle, das ihr im Dark Rituals 3-Paket erhaltet. Besonders interessant ist hier das Holotherm-Zielfernrohr der Waffe, die Ziele mit rot leuchtenden Farben hervorhebt - und zwar deutlich. So sind diese gerade aus der Ferne leichter zu erkennen.

In einem Video von YouTuber TheXclusiveAce wird der Unterschied zum einfachen Holotherm-Zielfernrohr besonders deutlich.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Modern Warfare 2:

Call of Duty ruft Niki Minaj und Snoop Dogg zur Pflicht

Call of Duty 2023: Richter verrät Release-Datum während der FTC-Anhörung

Call of Duty verwirrt Cheater jetzt mit realistischen Halluzinationen ihrer Gegner

Merlin, ein Hund, ist der andere Gegenstand, dem Spieler vorwerfen, zahlenden Kunden einen echten Vorteil im Spiel zu verschaffen. Ihr erhaltet ihn im Blackcell Battle Pass und könnt ihn zusammen mit jedem Operator nutzen.

Der Hund knurrt, sobald ein Gegner im Umkreis von 100 auf euch blickt und euch dabei auch zugewandt ist. Das Ganze funktioniert zwar nur, wenn ihr den Perk "High Alert" ausgerüstet habt, bringt aber einen unübersehbaren Vorteil, wenn ihr wisst, dass ihr nicht mehr ungesehen seid.

Das ist nicht das erste Mal, dass Activision nützliche Gegenstände und Funktionen, die einen merkbaren Vorteil im Spiel verschaffen, hinter eine Paywall setzt. Erinnert ihr euch etwa an die Bonuseffekte für Drohnen, die im Mai in einem Bundle erhältlich waren?

Was denkt ihr über die beiden neuen Gegenstände und den Pay-to-win-Vorwurf?