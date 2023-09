Call of Duty holt großes Übel ins Haus: Lilith aus Diablo 4 sorgt für Halloween-Stimmung

Zu Halloween muss man auch mal die wirklich gruseligen Geschöpfe auf die Gästeliste schreiben. So hat sich Call of Duty überlegt, eine ganz besondere Dämonin aus Diablo 4 einzuladen, um den Spielern das Fürchten zu lehren.

Halloween feiert Call of Duty nur mit der allerschrecklichsten der Schlimmen

Die Tochter von Mephistos, Schwester von Lucion und die ehemalige Geliebte von Inarius - die Rede ist natürlich von Lilith. Die Oberböse aus Diablo 4 weiß, wie man richtig Halloween feiert, sollte man meinen. Immerhin hält sie mit ihren Gräueltaten Sanktuario schon lange auf Trab.

In Saison 6 und passend für ein Halloween-Crossover darf Lilith also mal Kriegsluft schnappen und ist beim Hauning-Halloween-Event von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone dabei. Da die sechste Saison auch die letzte für Modern Warfare 2 sein wird, bevor das Spiel vom Modern Warfare 3 abgelöst wird, läutet Lilith gewissermaßen das Ende des Spiels ein - wie passend.

"Die brennenden Höllen halten Einzug in Call of Duty", so heißt es in der Ankündigung zum Event und dem Crossover. "Diablo-Bundles haben ihren feurigen Auftritt während The Haunting, zusammen mit der Königin der Succubi Lilith und dem gefallenen Erzengel Inarius als Operatoren."

Mehr verrät Blizzard aber noch nicht zum Auftritt der beiden ikonischen Diablo-Charaktere. Neben Inarius und Lilith dürft ihr euch auch über Auftritte von Skeletor aus Overlord of Evil, Alucard aus Hellsing und Ash Williams aus Evil Dead 2 freuen, die jeweils ein Bundle und ein Dasein als Operator erhalten. Auch ein Doom-Waffen-Bundle inklusive Kettensäge und Schrotflinte wird es geben.