Hasbro Pulse kündigt neue Figuren zu Star Wars und Indiana Jones an

Anlässlich der Star Wars Celebration hat Hasbro Pulse eine Reihe neuer Figuren zu Star Wars und Indiana Jones angekündigt.

Unter anderem erwarten euch Neuzugänge bei The Black Series und der Vintage Collection, einige Produkte sind auch schon vorbestellbar.

Welche Figuren kommen?

Die neuen Figuren zu Indiana Jones sind demnach "von alten und neuen Abenteuern" des legendären Abenteurers inspiriert.

Vorbestellt werden können diese neuen Figuren ab dem 14. April 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit.

Was Star Wars betrifft, wurden insgesamt 16 neue Figuren vorgestellt. Dabei stellt auch der 40. Geburtstag von Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Fokus. Die Black Series wird etwa um Jabba the Hutt, R2-D2, Luke Skywalker und Darth Vader ergänzt.

Einige der neuen Figuren.

Für die Vintage Collection wurden unter anderem Nien Nunb und ein Set von Jabbas Höflingen angekündigt. Hinzu kommen Figuren aus The Mandalorian und The Book of Boba Fett. Ihr könnt euch auf den N-1 Starfighter und den Kopfgeldjäger Krrsantan freuen.

Vorbestellungen sind beziehungsweise werden direkt bei Hasbro Pulse möglich sein.