Helldivers 2: Spracheingabe von HCS Voicepacks vereinfacht den Einsatz der Taktikausrüstung (Stratagems)

Findet ihr das Eingeben der Befehle zum Auslösen der Taktikausrüstung (Stratagems) in Helldivers 2 etwas zu umständlich? Mitten im Gefecht muss man sich immerhin gut konzentrieren, um schnell die richtigen Tastenkombinationen einzugeben. Dann könnte das neueste HCS Voicepack eine Hilfe für euch sein, denn es ermöglicht das buchstäbliche Aufrufen der gewünschten Taktikausrüstung und schon wird sie ausgelöst.

Das funktioniert natürlich nur am PC und auch nur dann, wenn ihr zusätzlich VoiceAttack installiert habt, dessen Vollversion mit zehn Dollar zu Buche schlägt, während das Voicepack für Helldivers 2 derzeit knapp elf Pfund kostet.

Zur Erklärung: HCS Voicepacks sind umfangreiche Profile für VoiceAttack, die zusätzlich eine große Anzahl gesprochener Reaktionen enthalten – einige Hundert im Fall von Helldivers 2. Das hat den Effekt, dass man im Spiel wie mit einem Computer spricht, der daraufhin selbstständig die verlangten Eingaben ausführt und entsprechend kommentiert.

Mehr zu Helldivers 2:

In Helldivers 2 reagiert eine KI namens ASTRA auf eure Befehle – nicht nur zum Ausführen der Taktikausrüstung, sondern auch auf eine ganze Reihe allgemeiner Fragen. Selbst das Nachladen und andere Aktionen kann man per Spracheingabe ausführen. Praktischerweise müsst ihr euch dabei nicht um eure individuelle Tastenzuweisung Gedanken machen, denn das Voicepack erkennt die automatisch. Wie das alles funktioniert, sehr ihr im folgenden Video:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sowohl das Einrichten als auch das Verwenden der HCS Voicepacks schnell erledigt ist und das Spielgefühl sehr bereichern kann. Wobei ich sie bisher meist in Elite Dangerous verwendet habe, nicht in einem Shooter. Es gibt jedenfalls zahlreiche davon für Starfield, Star Citizen, Elite Dangerous, No Man’s Sky, Star Wars: Squadrons, Microsoft Flight Simulator und inzwischen eben auch Helldivers 2. Ein weiteres Pack dafür, Gamma genannt, soll in Kürze erhältlich sein und viele andere in Zukunft folgen.