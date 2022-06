Horizon Call of the Mountain erhält Gameplay-Trailer, Forbidden West ein neues Update

Auf Sonys State of Play in der Nacht von gestern auf heute, hat ein Franchise besonders viel Aufmerksamkeit erhalten. Horizon Call of the Mountain erhielt einen Gameplay-Trailer während Forbidden West ein Update inklusive New-Game-Plus erwartet.

Wenn die Berge rufen, setzt ihr euch die Brille auf

In Horizon Call of the Mountain, das exklusiv für PS VR2 erscheint, erlebt ihr die fantastische Welt zwischen primitiven Stämmen und Maschinen-Monstern aus einer völlig neuen Perspektive - in VR.

Der Gameplay-Trailer zeigt, wie ihr mit Pfeil und Bogen in den traumhaften Landschaften von Horizon herumstreift und auf Maschinenjagd geht.

Statt Aloy spielt ihr diesmal Ryas, einen ehemaligen Schatten-Carja-Jäger, der sein Ansehen wiederherstellen will, indem er eine gefährliche neue Bedrohung untersucht. Aloy hat im Spiel trotzdem einen Auftritt.

In den Bergen ist besonders das Klettern und Bogenschießen wichtig. Ihr meistert Waffen und Werkzeuge und nutzt die Gaben der Natur, um weitere Ausrüstung herzustellen. Eine malerische Flussfahrt und wilde Kämpfe lassen das PS VR2-Headset zeigen, was es so draufhat.

Großes Update für Horizon Forbidden West bringt neue Herausforderung

Auch Horizon Forbidden West kommt nicht zu kurz. Im PlayStation-Blog erklärt Guerilla Games, welche Features sich im neuen Update für Aloys Reise in den Westen befinden.

Neben der Möglichkeit ein "Neues Spiel+" zu starten und einen ultraschweren Modus zu meistern, kommt eine Transmog-Funktion hinzu, mit der Spieler die Optik ihres Outfits anpassen, ohne dafür Kompromisse einzugehen.

Neue Trophäen, ein neuer Kräuterverkäufer und ein paar Verbesserungen in Sachen Grafik und Performance gehören zum Paket dazu. VRR-Support und ein 40FPS-Modus sind laut Guerilla Games derzeit noch in Arbeit.

Das Update steht ab sofort zum Download für alle Besitzer von Horizon Forbidden West bereit.