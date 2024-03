Horizon Forbidden West kann auf Steam einfach nicht mit Zero Dawn mithalten

Am 21. März erschien Horizon Forbidden West auf Steam und bisher kann die Fortsetzung einfach nicht an den PC-Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Das hat aber einige nachvollziehbare Gründe.

Warum Horizon Forbidden West so viel schlechter dasteht

Horizon Forbidden West hat am Starttag nur etwa 25.000 Spieler erreicht und das ist nur die Hälfte der Spieler, die Horizon Forbidden West direkt zum Launch gespielt haben. Der erste Teil schaffte es immerhin über 56.000 Spieler anzulocken.

Leider hat sich Horizon Forbidden West einen unglücklichen Launch-Tag ausgesucht, denn aktuell ist Dragon's Dogma 2 das Gesprächsthema. Das Rollenspiel von Capcom erschien am 22. März. In diesem Schatten sieht wohl kein anderes Spiel mehr die Sonne.

Und wer kann sich bei den aktuellen Preisen schon zwei Vollpreistitel innerhalb weniger Tage leisten? Zudem knüpft Forbidden West an die Geschehnisse des ersten Teils an, was die Zielgruppe im Vergleich zu Dragon's Dogma 2 doch ein wenig eingrenzt.

Zudem ist der erste Teil im Jahr 2020 auf Steam erschienen und war eines der ersten PlayStation-Exklusivtiteln, die auf der PC-Plattform veröffentlicht wurden. Das zog das Interesse der Spieler viel stärker auf sich. Diesen besonderen Bonus hat die Fortsetzung nicht mehr.