Immortals Fenyx Rising 2 sollte ein Mix aus Elden Ring und Wind Waker werden.

Vor rund einem Monat gab es Berichte, wonach Ubisoft eine Fortsetzung zu Immortals Fenyx Rising eingestellt hat, was der Publisher im Anschluss bestätigte. Jetzt sind weitere Details dazu im Internet gelandet.

Die Fortsetzung hätte sich demnach deutlich vom ersten Teil abgehoben und sollte auch Elemente aus Elden Ring und The Legend of Zelda: The Wind Waker einfließen lassen.

Ambitionierter als Teil eins

Wie Axios unter Berufung auf zwei Quellen berichtet, begannen die Arbeiten an der Fortsetzung im Jahr 2021.

Der Plan sah vor, von der griechischen zur hawaiianisch-polynesischen Mythologie zu wechseln. Ebenso seien ein realistischerer Grafikstil, die Streichung des Erzählers aus dem ersten Teil und ein geringerer Fokus auf das Lösen von Rätseln angedacht gewesen. Im Gegenzug wäre die Story von euren Entscheidungen beeinflusst worden.

Aber damit hört es nicht auf. Statt Questmarker und ähnliche Dinge überall in der Welt zu platzieren, hätte man sich eher an Spielen wie Elden Ring orientiert. Das heißt zum Beispiel, dass man Tieren gefolgt wäre, nach den Sternen navigiert oder dem Wind folgt, um Dinge zu entdecken. Und das, während ihr euch zwischen fiktiven Inseln bewegt, die von Neuseeland, Tahiti, den Osterinseln und Hawaii inspiriert sein sollten.

Diesmal hättet ihr die polynesischen Götter beeindrucken sollen, was elementare Kräfte und Möglichkeiten zum Formwechsel mit einschließt. Eure Aktionen hätten sich zudem auf das Land um euch herum ausgewirkt.

Anders gesagt: Immortals Fenyx Rising 2 sollte ambitionierter sein, Ubisoft habe sogar darüber nachgedacht, es zu einem eigenständigen Spiel außerhalb der Immortals-Reihe zu machen. Das Entwicklerstudio Ubisoft Quebec hatte laut Axios bis zum Frühjahr 2023 bereits eine interne Demo erstellt, die mehrere Stunden lang spielbar war.

Letztlich habe dann Ubisoft aber aufgrund von Bedenken im Hinblick auf die Entwicklungskosten den Stecker gezogen, was dem Bericht zufolge das Team überrascht habe.

