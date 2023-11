Immortals of Aveum: Spielt die ersten 3 Kapitel in der Demo kostenlos

Immortals of Aveum ist ein Spiel, dass etwas unter dem Radar geblieben ist. Das ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass im selben Zeitraum die Gamescom stattfand und Videospielgrößen, wie Baldur's Gate 3 und Armored Core 6 erschienen.

Dennoch sticht der Shooter, bei dem es statt Kugeln magische Lichter regnet, mit seinem ungewöhnlichen und mutigen Konzept hervor.

Aktuell gibt es eine Demo auf Steam, mit der ihr den Magie-FPS ausprobieren könnt. Darin könnt ihr die ersten drei Kapitel zocken und diesen Fortschritt sogar behalten, falls ihr das Spiel danach kaufen solltet. Hier könnt ihr die Demo zu Immortals of Aveum herunterladen.

Seit Ende August ist auch in Immortals of Aveum einiges passiert, so wurde ein NG+ sowie ein neuer Schwierigkeitsmodus hinzugefügt. Dieser ermöglicht es euch, die Ausrüstung noch höher zu leveln, dafür wurden aber auch Gesundheit und der Schaden der Gegner erhöht. Der Modus kann jederzeit, selbst im ersten Spieldurchlauf, eingesetzt werden.

Zusätzlich sorgt das Echollector-Update mit neuen Zielen, Gebieten, mehr Ausrüstung sowie einem neuen Bosskampf für noch mehr Inhalte im späten Spielverlauf.