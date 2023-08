Immortals of Aveum PC Anforderungen - Welchen Rechner braucht ihr?

Am 22. August 2023 erscheint der Shooter Immortals of Aveum. Das Besondere daran: Es ist kein Militär/Weltkriegs-Shooter, sondern ein Magie-Shooter! Wer also mal wieder etwas anderes haben möchte, sollte sich das näher anschauen. Aber wie fallen die PC-Anforderungen aus?

Ob eure Hardware ausreicht, damit ihr euch in magische Kämpfe mit euren Feinden stürzen könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide. Ihr seht sowohl die Mindestanforderungen als auch die empfohlenen Anforderungen für Immortals of Aveum auf dem PC.

Immortals of Aveum Mindestanforderungen für PC

Hier seht ihr die Hardware, die ihr mindestens benötigt, um Immortals of Aveum vernünftig spielen zu können.

Betriebssystem Windows 10 (64-bit) Prozessor Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher 16 GB RAM (Dual-Channel) Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 2080 Super (8 GB) oder Radeon RX 5700XT (8 GB) DirectX Version 12 Speicherplatz 110 GB Sonstige Anmerkungen Ermöglicht 1080p und 60 fps

Laut den offiziellen Angaben reicht diese Konfiguration aus, um Immortals of Aveum in einer Auflösung von 1080p mit 60 Frames pro Sekunde zu spielen. Zu den Qualitätseinstellungen wird dabei nichts gesagt, geht aber davon aus, dass dies eher für die niedrigste Stufe gilt.

Wer mit höherer Auflösung und Framerate liebäugelt, sollte daher eher auf die empfohlenen Anforderungen schauen.

Immortals of Aveum Empfohlene Anforderungen für PC

Die empfohlene Konfiguration eures Rechners sieht wie folgt aus:

Betriebssystem Windows 10 (64-bit) Prozessor Intel Core i7-12700 oder AMD Ryzen 7 5700X Arbeitsspeicher 16 GB RAM (Dual-Channel) Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3080Ti (12 GB) oder AMD Radeon RX 6800XT (16 GB) DirectX Version 12 Speicherplatz 110 GB Sonstige Anmerkungen Ermöglicht 1440p und 60 fps

60 Frames pro Sekunde bei einer Auflösung von 1440p sind damit nach Angaben der Entwickler möglich. Auch hier gibt es keine Angaben zu den Qualitätseinstellungen.

Sofern wir nähere Angaben dazu haben und zu der Hardware, die ihr für 4K-Gaming benötigt, werden wir das entsprechend ergänzen.