Immortals of Aveum sieht auch im neuesten Trailer wieder ganz gut aus.

Electronic Arts und Ascendant Studios haben während des Panels "Making Immortals of Aveum" auf der San Diego Comic-Con den neuesten Cinematic-Trailer zu Immortals of Aveum veröffentlicht.

Unter dem Titel "Securing the Binding Stone" seht ihr weitere Szenen aus dem Spiel, in denen Jak und sein Team lebhaft über den Besitz des Binding Stone diskutieren.

Mehr Hintergrunddetails

Zusätzlich veröffentlichte das Entwicklerteam von Immortals of Aveum einen frischen Blogbeitrag mit dem Titel "Wie Aveum entstand".

In diesem Bericht erzählt Branchenveteran Michael Kirkbride, bekannt für seine Arbeit an The Elder Scrolls: Morrowind und The Walking Dead, wie er dank seiner fast 30-jährigen Erfahrung das narrative Gerüst von Immortals of Aveum erschaffen konnte.

Er beleuchtet seine Reise bei der Erschaffung der Welt von Aveum sowie die Entwicklung der Charaktere, Königreiche und Dialoge. Nähere Einzelheiten und das vollständige Interview mit Michael Kirkbride sind im offiziellen Blogbeitrag nachzulesen.

Immortals of Aveum erscheint am 22. August 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

