Immortals of Aveum zeigt 6 Minuten magisches Gameplay.

Nachdem Immortals of Aveum jüngst neu vorgestellt wurde, schieben Electronic Arts und Entwickler Ascendant Studios nun ein Gameplay-Video hinterher.

Damit erhaltet ihr sechs Minunten lang weitere Eindrücke aus dem kommenden Singleplayer-Magie-Shooter.

Magische Kämpfe

Der Fokus des Videos liegt auf dem Kampfsystem von Immortals of Aveum, was anhand von Kämpfen gegen die Streitkräfte von Rasharn demonstriert wird.

Es gibt drei verschiedene Magietypen in Immortals of Aveum: Kraft (Blau), Leben (Grün) und Chaos (Rot). Mithilfe von Sigilen, Ringen und Totems sollt ihr das Gameplay dabei an euren bevorzugten Spielstil anpassen können.

Der Titel basiert auf der Unreal Engine 5.1 und nutzt unter anderem verschiedene moderne Technologien, darunter das dynamische Beleuchtungssystem Lumen sowie Nanite, das für eine hohe Polygondichte sorgt.

Immortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.