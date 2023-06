Immortals of Aveum auf August 2023 verschoben - Darum bekommt der Shooter mehr Zeit.

Wie Electronic Arts und die Ascendant Studios mitteilen, wurde Immortals of Aveum nach hinten verschoben.

Die Veröffentlichung verschiebt sich demnach um gut einen Monat, neues Release-Datum ist der 22. August 2023.

Was passiert bis dahin?

Als Grund dafür nennen die Entwickler, dass man die zusätzliche Zeit nutzen möchte, um mehr PC-Funktionalitäten zu integrieren und einen reibungslosen Launch sicherzustellen.

"Eure Reaktionen auf Immortals of Aveum in den letzten Wochen waren unglaublich inspirierend - von unserem Trailer auf dem PlayStation Showcase über die jüngsten Hands-on-Previews bis hin zu den neuesten Gameplay-Enthüllungen und der Ernennung zu einem der am meisten erwarteten Spiele beim Summer Game Fest", heißt es. "Es war einfach unglaublich."

"Wie ihr wisst, ist das unser erstes Spiel als selbst finanziertes, unabhängiges Studio. Wir haben uns vor fünf Jahren auf eine Reise begeben, um einen originären Magie-FPS in einer neuen Fantasy-Welt zu entwickeln. Auf dem Weg dorthin haben wir eine Pandemie überstanden, ein neues Team aufgebaut, mit der Unreal Engine 5.1 entwickelt und die Grenzen dessen, was wir für möglich hielten, erweitert. Jetzt ist die Ziellinie in Sicht."

"Das jüngste Feedback auf das Spiel bestätigt uns, was wir bereits gespürt haben: dass Immortals of Aveum etwas Besonderes ist. Um unsere Vision voll und ganz zu verwirklichen, werden wir uns ein paar Wochen mehr Zeit nehmen und unser neues Veröffentlichungsdatum auf Dienstag, den 22. August, festlegen. Das wird uns Zeit geben, das Spiel weiter zu polieren, alle Plattformen zu optimieren und einen starken Start hinzulegen. Wir sind es uns und euch schuldig, das richtig zu machen."