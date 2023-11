EA und die Ascendant Studios haben das bislang umfangreichste Update für Immortals of Aveum veröffentlicht.

Besagtes Echollektor-Update (1.0.6.0) bringt mehrere neue Features mit sich.

Was enthält das Update?

Unter anderem erwartet euch mit "Der Echollektor" ein neuer Eindgame-Inhalt. Dabei setzt ihr Jaks Abenteuer vor und müsst Aveum von den verdorbenen Splittertoren befreien.

Es gibt vier neue Endgame-Splittertore, beim letzten davon erwartet euch der Bosskampf gegen den Echollektor. Dabei bekommt ihr unter anderem dessen Hintergrundgeschichte mit und erhaltet neue Ausrüstung als Belohnung.

Ebenfalls neu ist der New-Game-Plus-Modus. Dadurch könnt ihr ein neues Spiel starten und eure vorher erzielten Fortschritte behalten. Epische und legendäre Ausrüstung kann im New Game Plus in der Schmiede noch weiter verbessert werden.

Die Gesundheits- und Schadenswerte von Gegnern wurden neu angepassten und die meisten Zauber und Fähigkeiten können von Jak weiter benutzt werden. Die erhaltene Erfahrung und Währung werden ebenfalls angepasst.

Wer indes nach einer neuen Herausforderung sucht, kann den neuen Schwierigkeitsgrad "Großmagnus" auswählen.

Aktuell spart ihr übrigens beim Kauf des Spiels auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 ganze 50 Prozent.