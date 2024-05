In Destiny 2 auf einem Eulenbär reiten? DnD-Crossover bringt epische Gegenstände

Dungeons and Dragons erobert die Videospielwelt - und macht jetzt bei Destiny 2 weiter. Bungies Shooter startet ein Crossover mit dem beliebten Pen and Paper. Dieses startet am 4. Juni, also exakt zum Start der nächsten Erweiterung.

Die DnD-Würfel rollen bald auch in Destiny 2

Zusammen mit Die finale Form erscheint auch eine Kollaboration mit Wizards of the Coast. Neben Looks im Faerûn-Stil können sich Titanen ins "Überlegener Drache"-Set zwängen, Jäger können das Spektralversetzer-Set erhalten und Warlocks das Herrschaftsschinder-Set überziehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zudem gibt es das Drachenkönigin-Schiff, den "Eulenbär-Streitwagen"-Sparrow und die "Augentyrann"-Geist-Hülle. Auch ein Finisher zu Bigbys Faust sowie eine "Natural 20"-Geste, die jedesmal einen Würfel für euch rollt.

Im Bungie-Store könnt ihr außerdem eine Vinyl-Figur der Betrachter-Geist-Hülle kaufen.