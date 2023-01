Far Cry 7 und ein passender Multiplayer sind angeblich bei Ubisoft in Arbeit

Angeblich arbeitet Ubisoft am siebten Teil von Far Cry und einem Multiplayer zum Franchise. Den Berichten zufolge gibt es sogar schon ein grobes Veröffentlichungszeitfenster für Far Cry 7 und das Multiplayer-Spiel.

Das nächste Far Cry heult in weiter Ferne

Nachdem Far Cry 6 die Massen eher mittelmäßig begeistern konnte, berichten Kotaku und Insider Gaming davon, dass der Entwickler bereits am nächsten Eintrag arbeitet - zusammen mit dem fast schon obligatorischen Multiplayer-Erlebnis.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot soll beide Spiele angeblich während eines internen Fimen-Updates erwähnt haben. Ebenfalls konnten die anonymen Quellen der beiden Publikationen bestätigen, dass die Titel mit Ubisofts Snowdrop-Engine entwickelt werden, auf der auch die The-Division-Spiele laufen. Auch kommende Titel wie das Star-Wars-Open-World oder Avatar: Frontiers of Pandora werden mit dieser engine entwickelt. Damit würde Ubisoft die Dunia-Engine verlassen.

An den Projekten soll das Entwicklerstudio in Montreal arbeiten. Zum Multiplayer gaben die Quellen sogar weitere Informationen. Hierbei soll es sich um einen extraktionsbasierten Shooter handeln, der in der Wildnis von Alaska spielt.

Erscheinen sollen die beiden Titel aber erst im Herbst 2025, heißt es. Also, falls die Insider-Informationen stimmen, natürlich. Aber so unwahrscheinlich klingt das alles nicht. Wir werden sehen, bis 2025 bleibt ja noch genug Zeit, um dieses Gerücht aufzuklären.