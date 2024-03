Fette Far Cry-Rabatte: Zum 20 Jahrestag sind die Spiele bis zu 85 Prozent billiger

Die Far Cry-Serie feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen mit einer großen Rabattaktion. Das erste Far Cry erschien am 23. März 2004 und seitdem sind fünf weitere Titel mit neuen, interessanten Protagonisten und der altbewährten Far Cry-Formel auf den Markt gekommen. Zuletzt erschien Far Cry 6 im Jahr 2021.

20 Jahre Far Cry zahlen sich wortwörtlich aus

Bis zum 3. April gibt es zahlreiche Angebote zum Franchise für die PC-Spieler unter euch. Etwas später dürfen sich auf PlayStation- und Xbox-Besitzer über ein paar Angebote freuen. Verschiedene Saisonpässe und Editionen der Spiele sind bis zu 85 Prozent reduziert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Bis zum 20. März erhaltet ihr mit dem Far Cry Gold Pack, das bis zu 80 Prozent reduziert ist, dem Far Cry 5 Deluxe Pack mit 70 Prozent Rabatt, sowie der Far Cry 4 und Far Cry 6 Gold Edition, die ihr mit bis zu 75 Prozent Rabatt erhaltet, die ersten Angebote im Ubisoft Store. Auch viele DLC-Inhalte und Pässe sind reduziert.

Mehr zu Far Cry 6:

In Far Cry 7 müsst ihr angeblich eure entführte Familie unter Zeitdruck retten

Far Cry 7 und ein passender Multiplayer sind angeblich bei Ubisoft in Arbeit

Far Cry 6: Neuer DLC Lost Between Worlds bringt ein Raumschiff und mehr nach Yara

Ab dem 20. März können sich PC-Spieler dann über die bis zu 70 Prozent reduzierte Far Cry 6 Game of the Year Edition freuen, die Far Cry 3 Standard Edition ist mit bis zu 75 Prozent Rabatt erhältlich. Reduziert sind außerdem die Standard-Editionen von Far Cry 4, Far Cry 5 und Far Cry 6. Hier gibt es bis zu 85 Prozent Ersparnis.

Im PlayStation Store könnt ihr bis zum 27. März die Far Cry 6 Game of the Year Edition, das Far Cry 3 Remaster, die Far Cry 6 Standard Edition oder die Far Cry 5 Gold Edition mit Reduzierungen von 70 bis 85 Prozent erhalten. Auf der Xbox geht die Rabattaktion lediglich bis zum 25. März. Hier bekommt ihr die Far Cry 5 Gold- und Standard-Edition, die Far Cry 6 Editionen, Far Cry New Dawn Deluxe und vieles mehr mit bis zu 85 Prozent Rabatt.

Hier findet ihr eine vollständige Auflistung aller Angebote.