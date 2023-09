Ist Star Wars Jedi 3 in Arbeit? Schauspieler von Cal Kestis bestätigt neues Spiel

Während der Ocala Comic Con bestätigt Cal-Kestis-Darsteller einen dritten Teil der Star-Wars-Jedi-Serie. Laut Cameron Monaghan wird derzeit an einem neuen Spiel gearbeitet.

Mit Star Wars Jedi geht es angeblich weiter

Im Laufe eines Panels beantwortete Monoghan einige Fragen. Ein Fan fragte ihn, ob er bereits Informationen zu seinen neuen Projekten habe.

Monoghan teilte daraufhin mit, dass er an einem dritten Teil der Jedi-Serie beteiligt sei. "Wir arbeiten an einem dritten Spiel und sind gerade dabei, es zu entwickeln. Das ist ein großes Unterfangen und es gab bisher einige Gespräche, aber wenn alles gesagt und getan ist, werden wir hoffentlich in der Lage sein, etwas wirklich Cooles zu machen", so der Darsteller.

So ganz offiziell ist die Ankündigung nicht, auch wenn andere Hinweise, wie etwa frühere Stellenausschreibungen, bereits auf ein drittes Spiel hingedeutet haben.

Kurz nachdem Monoghans Ankündigung erklärte der Director der bisherigen beiden Star-Wars-Jedi-Spiele, dass er Entwickler Respawn Entertainment verlassen wird.

"Nach reiflicher Überlegung hat sich Stig Asmussen entschieden, Respawn zu verlassen, um sich anderen Abenteuern zu widmen, und wir wünschen ihm viel Glück", so ein Sprecher in einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg.

Noch im Februar erklärte Asmussen, dass er hofft ein drittes Jedi-Spiel zu machen. "Ich wollte immer, dass es eine Trilogie wird", sagte er damals gegenüber IGN.