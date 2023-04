Star Wars Jedi Survivor - Verlassener Damm alle 47 Sammelobjekte in dem Gebiet auf Koboh

Der Verlassene Damm ist ein riesiges Gebiet, sehr verwinkeltes Gebiet auf Koboh, in dem es unglaublich viel zu entdecken gibt. Ihr habt den großen Staudamm, Rollminen, Goroccos und vieles mehr. Ganze 47 Sammelgegenstände gibt es zu finden, hier seht ihr wo alles liegt, Karten der Fundorte inklusive. Einiges könnt ihr erst später im Spiel finden, wenn ihr mehr Fertigkeiten habt. Verzweifelt also nicht, wenn ihr manches nicht gleich einsacken könnt. Viel Spaß auf Koboh und im Verlassenen Damm!

Datenbanken Verlassener Damm

Nachdem ihr die beiden Raider und den B2-Droiden besiegt habt, geht in Richtung Meditationspunkt Verlassener Damm. Links am Weg an dem großen gelben Mast liegt ein Echo.

Datenbank 1: Ermordeter Prospektor (Star Wars Jedi Survivor)

Klettert direkt an dem Meditationspunkt Verlassener Dann die Klippe nach unten und scannt den Rest des Metallrohrs, der hier herumliegt.

Datenbank 2: Zerstörter Damm (Star Wars Jedi Survivor)

Klettert vom Meditationspunkt Verlassener Dann aus die Klippe runter, geht geradeaus und dann nach links. Links an dem Teersee steht ein Baum, daneben liegt eine verkohlte Leiche mit einem Echo.

Datenbank 3: Ertrunkener Prospektor (Star Wars Jedi Survivor)

Vom Meditationspunkt aus geht ihr nach links, sodass ihr links den Abgrund habt. Besiegt den Gorocco und öffnet den Eingang in den Tunnel voraus. Im Tunnel habt ihr dann links das Nest des Gorocco, das ihr scannt.

Datenbank 4: Gorocco Nest (Star Wars Jedi Survivor)

Vom Meditationspunkt Verlassener Damm geht es nach rechts, wenn ihr die Felswand vor euch habt und dann haltet ihr euch halb-rechts, wo ein Weg über ein paar Metallbrette nach unten führt. Gleich links liegt eine Leiche, die ihr scannt.

Datenbank 5: Toter Bedlam Raider (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn ihr vor dem zunächst noch leeren Stausee nach rechts geht, kommt ihr zu ein paar Rohren, die ihr scannt.

Datenbank 6: Dammflussrohre (Star Wars Jedi Survivor)

Bevor ihr in den halbleeren Stausee springt, um auf die Plattformen unten zu kommen, scannt ihr die Wand gegenüber, aus der der Teer runterläuft.

Datenbank 7: Einsturzgefährdete Dammmauer (Star Wars Jedi Survivor)

Hinter dem Stausee kommt ihr zum Eingang der Mine, wo zwei Gegner von Rollminen gesprengt werden. Geht in die Mine und rechts in der Ecke seht ihr das Echo.

Datenbank 8: Eine verzweifelte Flucht (Star Wars Jedi Survivor)

Ihr müsst mit einer Mine im Schlepptau vom Platz den Weg nach rechts unten runterrennen bis zu dem Wandlauf rechts. Wenn die Mine nahe bei euch ist, startet den Wandlauf, dann holt die Mine mit dem Machtgriff, dreht euch um und schleudert sie auf die schillende Wand. Dahinter besiegt ihr den Gorocco, dann klettert ihr am Ende des Seils hoch. Wenn ihr anfang zu kletterm scannt das große Skelett an der Wand.

Datenbank 9: Kreaturenknochen (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr Datenbank 9 geholt habt, klettert weiter nach oben und springt auf den Absatz hier oben. Geht weiter besiegt die Droiden, dann habt ihr vor der Brücke auf die andere Seite ein kleines Lager, das ihr scannt.

Datenbank 10: Verlassenes Lager (Star Wars Jedi Survivor)

Truhen Verlassener Damm

Von der Stelle, wo ihr vom Meditationspunkt runtergeklettert seid, geht geradeaus und nach einem kurzen Stück steht gleich rechts die blaue Truhe.

Truhe 1: Körper Schrottplatz (Star Wars Jedi Survivor)

Geht vom Meditationspunkt aus nach rechts, wenn ihr auf die Felswand schaut, dann an dem Aufzug links vorbei und den Hang nach unten, wo ihr schon die blaue Truhe seht.

Truhe 2: Waffenmaterialien Helle Metalle (Star Wars Jedi Survivor)

Sobald ihr den oberen Stausee erreicht habt, seht ihr ein paar Plattformen rechts in dem See herumtreiben. Bewegt euch von Plattform zu Plattform und nach der zweiten geht ihr links an Land. Voraus habt ihr dann die Truhe.

Truhe 3: Frisur Vokuhila (Star Wars Jedi Survivor)

In der Halle im Seitengang in der Mine hinter dem BX-Droiden müsst ihr rechts vom Eingang die Wand mit einem Wandlauf hoch, um oben auf den Absatz zu kommen. Dazu müsst ihr im Wandlauf noch mal hochspringen, um an Höhe zu gewinnen und den Lauf forstzusetzen. Oben findet ihr dann die Truhe.

Truhe 4: BD-1 Eloxierte Metalle (Star Wars Jedi Survivor)

Am Ende der Mine, kurz vor der Stelle, die ihr mit Minen aufsprengen müsst, steht rechts eine rote Truhe. Lasst diese von BD hacken.

Truhe 5: Jacke Taktisch (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr nach dem Saurier nach unten gefahren seid und in dem Gebiet mit den Droiden die große Kiste unter den Wandlauf geschoben habt, absolviert den Wandlauf darüber und ihr kommt direkt zu der blauen Truhe.

Truhe 6: Kopf Schrottplatz (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln Verlassener Damm

Nachdem ihr am Meditationspunkt die Klippe runtergeklettert seid, geht nach links, besiegt ein paar Schauderpeden und hinten findet ihr den Glühwürmchen-Busch.

Samenkapseln 1: Kaktusball Felucia Gelb (Star Wars Jedi Survivor)

An dem Teersee unterhalb der Klippe am Meditationspunkt geht ihr am See lang bis zu einem Holzbalken, dann lasst euch links nach unten Fallen. Hier habt ihr einen Glühwürmchen-Busch.

Samenkapseln 2: Kaktusball (Star Wars Jedi Survivor)

So, wie ihr zu der Truhe 2 kamt, nur, dass ihr den Hang nach unten geht und dann nach rechts unter die anfangs hochgeklappte Brücke schaut, wo ihr einen Glühwürmchen-Busch seht.

An dem Platz, wo ihr links den Fahrstuhl habt, geht rechts ein Weg über ein paar Metallplatten nach unten. Schaut gleich nach rechts, an den Felsen rechts steht ein Busch mit Glühwürmchen.

Samenkapseln 4: Kaktusball (Star Wars Jedi Survivor)

Gleich hinter Datenbank 10, dem verlassenen Lager, seht ihr einen Busch mit Glühwürmchen.

Nachdem ihr den Staudamm gesprengt und den See mit den zwei Plattformen überquert habt, kommt oben die Szene mit dem Saurier. Wenn die vorbei ist, habt ihr rechts einen großen Kaktus mit den Glühwürmchen.

Samenkapseln 6: Feuerananas (Star Wars Jedi Survivor)

Essenzen Verlassener Damm

Nachdem ihr den Teersee unterhalb des Meditationspunktes langelaufen seid, schwing ihr euch mit dem Seil am Ende zu einem Wandlauf. Den benutzt ihr, um auf den Absatz oben zu kommen. Hier seht ihr gleich links die Essenz.

Essenz 1: Fähigkeitenpunkt (Star Wars Jedi Survivor)

Gleich hinter dem Gorocco Nest habt ihr in dem Tunnel die Essenz links gut sichtbar an der Wand.

Essenz 2: Gesundheitsessenz (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr in dem Seitenbereich mit dem Gorocco oben angekommen seid, besiegt oben die Droiden, dann geht über die Brücke und nach rechts zu dem Lift. Vor dem Lift links liegt die Essenz.

Essenz 3: Essenz: Machtessenz (Star Wars Jedi Survivor)

Schätze Verlassener Damm

Vom Platz mit dem Lift links, nehmt den Weg, der rechts leicht nach unten geht, benutzt am Ende die Wand rechts für einen Wandlauf und dann liegt links an der Klippe ein Priorit-Stein.

Schatz 1: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn ihr in der Mine den BX-Kommandodroiden erledigt habt, springt ihr auf einen Absatz hoch und dann geht in den Seitengang nach rechts. Ihr kommt in eine Halle, in der hinten zwei Feuerschalen stehen. Eine ist aus, in dieser liegt der Schatz.

Schatz 2: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr den Damm gesprengt habt, gibt es in dem Damm an der Öffnung unten eine Nische, in der der Schatz liegt.

Schatz 3: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

