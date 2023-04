Star Wars Jedi Survivor - Absturzstelle auf Koboh alle Fundorte der Sammelobjekte

Die Absturstelle ist das erste Gebiet auf dem Planeten Koboh in Star Wars Jedi Survivor und liegt in der Baggerschlucht. Ihr könnt relativ viele Sammelobjekte gleich zu Beginn sammeln, für ein paar Dinge müsst ihr aber später mit mehr Fähigkeiten noch mal zurückkehren. Hier die Lage aller Sammelobjekte der Absturstelle.

Schätze Koboh Absturzstelle

Geht in die Baggerschlucht, der kleine Tümpel mit den Maschinenresten nahe am Meditationspunkt Absturzstelle. Hier schaut ihr euch die Wand rechts an, es ist eine, an der ihr einen Wandlauf machen könnt. Startet den am hinteren Ende und arbeitet euch hoch, bis ihr einen Absatz greifen könnt, auf dem ihr ein Nest mit ein paar Eiern findet. Hier liegt das Priorit.

Schatz 1: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr die ersten beiden B1 Kampfdroiden besiegt habt, geht ihr in die Höhle, aus der sie kamen und gleich in den kleinen Seitengang links. Nutzt die Wand links, um auf den Absatz weiter oben zu kommen, wo das Priorit liegt.

Schatz 2: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Datenbanken Koboh Absturzstelle

Am Ende der Baggerschlucht findet ihr einen kleinen rostigen Droiden – Achtung, Schauerpede direkt daneben –, den ihr scannt.

Datenbank 1: Defekter Minendroide (Star Wars Jedi Survivor)

Mitten in der Baggerschlucht findet ihr auf der Schrott-Insel ein paar Maschinenreste, direkt davor liegt das Echo.

Datenbank 2: Echo Defekte Baggermaschine (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr den ersten Raider besiegt habt und in den dunklen Tunnel kommt, habt ihr an der Biegung links ein Skelett unter einem Stein, das ihr scannt.

Datenbank 3: Zermalmter Prospektor (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr den B2-Droiden besiegt habt und dann vom abbrechenden Rohr in den Teer gefallen seid, klettert auf die Metallplattform in dem Teersee und scannt den Teer.

Datenbank 4: Koboh-Teer (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln Koboh Absturzstelle

Direkt am Eingang in die Baggerschlucht, das kurze Tal nahe dem Meditationspunkt Absturzstelle, habt ihr rechts einen Busch, an dem ein paar Gühwürmchen kreisen. Zerschlagt ihn mit dem Schwert und ihr sammelt den Samen ein.

Samenkapseln 1: Feuerananas Naboo Grün (Star Wars Jedi Survivor)

Links vor dem Kistenstapel mit dem Greifpunk am Meditationspunkt habt ihr einen weiteren Busch mit Glühwürmchen, den ihr zerschlagt.

Samenkapseln 2: Kaktusball Naboo-Grün (Star Wars Jedi Survivor)

Direkt nachdem ihr einen B1-Droiden von unten in die Tiefe gestürzt habt und danach über den Abgrund auf das schmale Rohr gesprungen seid, habt ihr gleich dahinter einen Kaktus mit den Glühwürmchen, den ihr zerschlagt.

Truhen Koboh Absturzstelle

Direkt neben dem Meditationspunkt Absturzstelle habt ihr ein paar Kisten. Mit einem Seilsprung kommt ihr auf den größeren Stapel und oben auf dem Felsabsatz steht die blaue Truhe.

Truhe 1: Fotorezeptoren Schrottplatz (Star Wars Jedi Survivor)

Nachdem ihr den Teer angehoben habt, lauft um den kleinen Teer-Teich herum, an dem Pit-Droiden vorbei und weiter. Springt über eine Lücke im Weg und achtet rechts auf die dichten Büsche. Hinter denen versteckt sich die blaue Truhe.

Truhe 2: Bart - Kurzer Bart (Star Wars Jedi Survivor)

