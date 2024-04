Keanu Reeves als Shadow the Hedgehog? Cyberpunk-Star angeblich im dritten Film dabei

Sonic the Hedgehog 3 erscheint Ende des Jahres im Kino. Schon jetzt gibt es Gerüchte über einen großen Schauspieler, der Teil des dritten Filmes sein soll.

Keanu Reeves in Sonic the Hedgehog 3?

Auf den dritten Film müssen wir zwar noch ein paar Monate warten, doch das hält uns nicht davon ab, euch von den jüngsten Berichten über den Film zu erzählen.

So behaupten Quellen gegenüber The Hollywood Reporter und Deadline, dass Keanu Reeves als Synchronsprecher bei Sonic the Hedgehog 3 mitwirken wird.

Der Star aus John Wick und Cyberpunk 2077 soll angeblich die Stimme von Shadow the Hedgehog übernehmen. In der deutschen Synchronisation könnte dann Benjamin Völz Shadow the Hedgehog übernehmen.

Für Reeves Auftritt in Cyberpunk 2077 sowie bei Matrix: Resurrections und John Wick: Kapitel 4 lieferte er die deutsche Stimme für den berühmten Schauspieler.

Sonic the Hedgehog 3 kommt im Dezember 2024 in die Kinos.