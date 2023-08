Keine Mikrotransaktionen in Baldur's Gate 3! Nicht jetzt und auch sonst niemals

Das ist mal eine Ansage! Nach langer Wartezeit haben Larian Studios gestern endlich die Tore nach Baldu's Gate 3 geöffnet. Und es kommt sogar noch besser, denn nicht nur gibt es zum Release keine Mikrotransaktionen, laut den Entwicklern sollen diese auch nicht Zukunft nicht ins spiel kommen.

Baldur's Gate 3 bleibt frei von Mikrotransaktionen

Das Rollenspiel, das von Dungeons & Dragons inspiriert wurde, ist riesig. Ganze 122 GB groß, mit 17.000 möglichen Enden, bis zu 200 Spielstunden, etliche Romanzen und 12 Klassen, die jeweils noch einige Unterklassen besitzen. Was will man mehr? Wie wäre es mit einem Erlebnis ganz ohne Mikrotransaktionen?

Genau das bietet Baldur's Gate 3. Ob es diese In-Game-Käufe auch in Larians Rollenspiel geben wird, wurde das Studio mehr als nur einmal gefragt. "Nein, es gibt keine In-Game-Käufe in unserem Spiel", schreibt Larian Studios in einem FAQ auf der offiziellen Website des Spiels.

"Wir glauben daran, ein komplettes und fesselndes Spielerlebnis zu bieten, ohne dass zusätzliche Käufe nötig sind", ergänzt der Entwickler. Spieler sollen den Titel in vollen Zügen genießen, ohne zusätzliche Kosten für Kosmetika ausgeben zu müssen.

Es ist schön zu sehen, dass sich das Studio so eine Mühe gemacht hat und auf die Wünsche der Community eingegangen ist, selbst, wenn das bedeutet, Features zu streichen oder gar nicht erst einzuplanen, die vielleicht zu höheren Einnahmen geführt hätten.