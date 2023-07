Baldur's Gate 3 hat 17.000 mögliche Enden.

Wenn ihr einem Videospiel gerne alle möglichen Enden erlebt, habt ihr bei Baldur's Gate 3 womöglich ein kleines Problem.

Insgesamt gibt es nämlich so viele verschiedene Variablen und Faktoren, dass Larian von rund 17.000 möglichen Enden spricht.

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Wie Autor Adam Smith im Gespräch mit GamesRadar angibt, hat man Baldur's Gate 3 so gestaltet, dass seine Struktur der eines traditionellen Pen-and-Paper-RPGs entspricht.

Das Ganze vergleicht er mit einem "großen Spinnennetz". Im Zentrum befinde sich das Ende des Spiels, am Rand der Start.

"Man steuert also immer auf denselben Punkt zu, und was passiert, wenn man dort ankommt, ist sehr unterschiedlich", sagt er. "Aber es verwebt sich, man tanzt sozusagen zwischen den Handlungssträngen."

Als Beispiel dafür nennt er auch den zurückkehrenden Charakter Jaheira. Sie sei grundsätzlich "recht neutral", allerdings sei ihre Moral sehr flexibel. "Sie ist eine gute Seele, aber sie ist bereit, schlechte Dinge zu tun, um das Richtige zu erreichen... "

In der Stadt Baldur's Gate erzählen unter anderem auch Zeitungen von euren Heldentaten und selbst das könnt ihr manipulieren. Lügt oder übertreibt, was euch eventuell nutzen könnte. All das läuft dann eben am Ende zusammen.

Natürlich gibt es letztlich eine eher überschaubare Zahl an Enden, bei denen wichtige Dinge passieren. Aber innerhalb dessen kommen dann eben die ganzen Variablen und Entscheidungen zum Zuge, die zu dieser großen Gesamtzahl führen. Ob ein bestimmter Charakter lebt oder nicht, um solche Dinge geht es dabei.

"Wir werden nicht sagen, dass sich diese Welt mit jeder Entscheidung, die man trifft, verändert", ergänzt er. "Was wir sagen werden - und es ist wahr -, ist, dass die Charaktere auf jede Entscheidung reagieren, die man trifft. Alles, was man anklickt, wird etwas bewirken. Manchmal ist es etwas Kleines, manchmal etwas Subtiles, aber alles bedeutet etwas, von den ersten Klicks an."

Baldur's Gate 3 erscheint am 3. August 2023 für den PC und am 6. September 2023 für die PlayStation 5.