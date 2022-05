Landwirtschafts-Simulator 19 bekommt Ambassador Edition mit allen DLCs

Der Landwirtschafts-Simulator 19 gilt unter den realistischen Farming-Sims noch für viele als Höhepunkt. Deshalb bekommt dieses Spiel am 21. Juni auch eine Neuveröffentlichung in der Ambassador Edition - eine Spezial-Ausgabe mit allen DLCs.

Das Re-Release des Farming-Spiels von GIANTS Software erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One und enthält neben dem Hauptspiel noch 8 Add-Ons und DLC-Pakete. Genauer gesagt sind diese Titel im neuen Paket inklusive:

Landwirtschafts-Simulator 19

Platinum Add-On

Alpine Landwirtschaft Add-On

Bourgault DLC

John Deere Cotton DLC

GRIMME Equipment Pack

Kverneland & Vicon Equipment Pack

Anderson Group Equipment Pack

Rottne Pack

Diese Zusatzinhalte bringen neue Karten -zum Beispiel eine Berglandschaft im Alpine Add-on - neue landwirtschaftliche Maschinen und mehr ins Hauptspiel. So beinhaltet die Ambassador nach Aussage von GIANTS Software insgesamt drei verschiedene Karten und 475 Landwirtschaftsmaschinen, die detailgetreu echten Geräten, echter Hersteller nachempfunden sind.

Wem das noch nicht reicht, der kann sein Spiel auch noch fleißig modden, denn der Landwirtschafts-Simulator 19 hat mit dem ModHub eine In-Game-Übersicht von benutzergenerierten Gratis-Inhalten, die vorab getestet werden

Der LS-19 ist übrigens auch das Spiel, in dem sich ab morgen fleißige PC-Farmer im ESport-Turnier mit dem Titel Farming Simulator League (FSL) messen. Darin treten dieses Jahr wieder zahlreiche Teams in einem speziellen kompetitiven Modus gegeneinander an. Diesen Samstag geht es schon einmal um ein saftiges Preisgeld von 10.000 Euro.

So nischig ein virtuelles Wettfarmen wirken mag, handelt es sich bei diesem Cup schon um die 4. Saison und das ist kein Wunder: Der Landwirtschafts-Simulator ist schließlich - gerade bei uns zu Lande - sehr beliebt und war im vergangenen Jahr 2021 das zweit-erfolgreichste Spiel in Deutschland im Hinblick auf die Verkaufszahlen, nur geschlagen von FIFA 22.