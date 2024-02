League of Legends' Kampfspiel kommt 2025 und hat nun endlich einen Namen

Während ich immer noch hoffnungsvoll auf das versprochene MMORPG zu League of Legends warte, kündigt Riot Games den Veröffentlichungszeitraum und den wahren Namen von Project L an, dem Kampfspiel zu League of Legends. Das Spiel heißt offiziell 2KXO und soll 2025 für PC, Xbox Series und PlayStation 5 erscheinen.

Project L heißt jetzt 2XKO

Auch einen kleinen Ersteindruck liefert Riot Games zusammen mit der Ankündigung auf X. Hier seht ihr Yasuo, Ahri, Ekko, Darius und Illaoi, die im Teaser bereits einige ihrer Fähigkeiten zur Show stellen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie Tom Cannon, Executive Producer von 2XKO erklärt, befindet sich Riot gerade in einer neuen Entwicklungsphase.

"Insgesamt bauen wir ein sich ständig weiterentwickelndes Kampfspiel für die FGC, und es gibt so viel, worauf wir uns freuen können, aber es gibt auch eine Menge, das wir noch herausfinden müssen, und dabei brauchen wir eure Hilfe", heißt es.

Mehr zu League of Legends:

League of Legends: Yasuo ist mit seinem neuen Skin nur noch halb so toxisch

League of Legends: Fans hassen Smolders Aussehen und Riot tut das einzig Richtige

League of Legends: Neuer Champion denkt er sei gefährlich, lässt sich aber von Mami helfen

In ausgewählten Orten rund um den Globus soll es noch in diesem Jahr mit einer Demo für 2KXO logehen. Auch im April bei der Evo soll das Kampfspiel zum Testen bereitstehen. Auch richtige Playtests könnten noch in diesem Jahr beginnen. Hierfür können sich interessierte Spieler bereits anmelden.

Im Jahr 2025 soll das Spiel nach den vielen Tests und Anspielphasen dann endlich auf PC und den aktuellen Konsolen veröffentlicht werden. Ein konkretes Datum gibt es bisher allerdings nicht.