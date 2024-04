League of Legends bekommt PvE-Modus: Bullet Heaven in der Kluft

Ein kleines Update der Entwicklern von League of Legends sorgt bei mir für Vorfreude. Neben den eher trockenen und teilweise kilometerlangen Patch-Notizen geben die Entwickler hier einen wirklich knappen Überblick über kommende Inhalte - darunter auch ein neuer PvE-Modus.

Der kleine LoL-Snack für zwischendurch

Zwei Themen stechen hervor. Diese umfassen die Arena, die zurückkommen wird, sowie der angesprochene PvE-Modus.

Arena: Der beliebte Spielmodus, bei dem vier Zweierteams in Duellen gegeneinander antreten, kehrt zurück. Riot Games will diesmal jedoch aufstocken und 16 Spieler, also acht Teams, in einem Match zulassen. Zusätzlich soll es neue Gegenstandsklasse geben. Es sind prismatische Items, die zwar billiger sind, aber auch einen Haken mitbringen.

PvE-Modus: Noch ohne Namen, wird dieser Modus als "Bullet Heaven"-Style beschrieben. Folglich tötet ihr Horden von Feinden und versucht zu überleben. Der Survival-Modus soll in der Jahresmitte erscheinen und ein eher entspanntes Erlebnis bieten. Ein Bild auf dem offiziellen Blog zeigt, dass man sich hier bei Spielen wie Vampire Survivors orientiert haben könnte.

Das optische Rework von Lee Sin soll außerdem am 1. Mai erscheinen und für jeden Split gibt es nun Siegreich-Skins. Den Anfang macht hier Kog'Maw und Sona folgt als Zweites. Hier ist das komplette Entwickler-Update.