League of Legends: Neuer Champion denkt er sei gefährlich, lässt sich aber von seiner Mutter helfen

Der neue Champion für League of Legends wird Smolder, ein kleiner, frecher ADC-Drache, der gerne so stark wäre, wie seine Mama. Dabei bringt sie ihm noch bei, wie man seinen Feinden in der Kluft so richtig Feuer unter dem Hintern macht.

Smolder schummelt sich mit dem Mama-Buff stärker

Als Smolder aus den Fängen noxianische Bestienmeister entkommen konnte, landete er bei einem Jungen, der ihm seinen Namen gab. Dort setzte er versehentlich beim Spielen einen ganzen Wald in Brand und konnte so von seiner Mutter wiedergefunden werden. Da hat die Mama noch einiges an Arbeit vor sich, bis Smolder sein Feuer kontrollieren kann.

In der Kluft sollte es dank Q, W, E und R jedoch einfacher sein, das Feuer gezielt einzusetzen. Hier sind Smolders Fähigkeiten:

Drachentraining (Passive) - Gewährt Smolder mehr Schaden auf Grundfähigkeiten, wenn dieser Treffer oder Kills mit Superfeueratem gegen Feinde erzielt.⁣/li>

- Gewährt Smolder mehr Schaden auf Grundfähigkeiten, wenn dieser Treffer oder Kills mit Superfeueratem gegen Feinde erzielt.⁣/li> Superfeueratem (Q) - Speit Feuer auf den Gegner. Die Fähigkeit entwickelt sich mit jeder Steigerung und erhält zusätzliche Effekte, wie Flächenschaden, Schaden über Zeit und einen Execute-Effekt.

- Speit Feuer auf den Gegner. Die Fähigkeit entwickelt sich mit jeder Steigerung und erhält zusätzliche Effekte, wie Flächenschaden, Schaden über Zeit und einen Execute-Effekt. Hatschi! (W) - Ein flammender Nieser fügt Schaden zu und verlangsamt Feinde. Treffer auf Champions lösen eine extra Explosion aus.

- Ein flammender Nieser fügt Schaden zu und verlangsamt Feinde. Treffer auf Champions lösen eine extra Explosion aus. Flatter, flatter, flatter (E) - Erhält Lauftempo und ignoriert Terrain für 1,25 Sekunden. Während Smolder fliegt, greift er automatisch den Gegner mit den wenigsten Leben an.

- Erhält Lauftempo und ignoriert Terrain für 1,25 Sekunden. Während Smolder fliegt, greift er automatisch den Gegner mit den wenigsten Leben an. MAAAMAAA! (R) - Smoldern Mama speit Feuer von oben herab. Im Zentrum des Feuers verursacht sie mehr Schaden und verlangsamt Feinde. Smolder wird von ihrem Feuer geheilt.

Ab Patch 14.3 flattert der ungeschickte Smolder dann endlich in der Kluft der Beschwörer, ab dem 9. Januar könnt ihr ihn schon auf dem PBE-Server ausprobieren. Was haltet ihr von diesem niedlichen neuen Champion? Ich finde sein Fähigkeitenkonzept super, da es seine Geschichte und die Beziehung zu seiner Mutter perfekt widerspiegelt. Wie er sich mit Mamas Hilfe in der Kluft schlägt, sehen wir ja bald.