League of Legends: Yasuo ist mit seinem neuen Skin nur noch halb so toxisch

Yasuo ist der Inbegriff der Toxizität in League of Legends. Wer diesen komplexen Champion in der Pick-Phase eines Low-Elo-Spiels einloggt, löst damit bei mir meist vor Schrecken geweitete Augen aus. Auch in der Community genießt der eigentlich so gut designte Samurai kein gutes Ansehen. Yasuo-Spieler sind dafür bekannt, besonders toxisch, kritikresistent und verbal angriffslustig zu sein.

Das Alter steht Yasuo

Nicht umsonst heißt es, dass Yasuo erst bei einer KDA von 0/10 einen Powerspike erhält. Ich zähle neben Yasuo auch gern Zed und Yone in diese kleine Nische von Champions, die toxische Spieler geradezu anziehen. Alles davon basiert rein auf anekdotischer Evidenz und weit in der Community verbreiteter Memes, versteht sich. Diesen einen gottgleichen Spieler, der auserwählten Teams alle 10 Jahre in Gestalt eines Yasuo erscheint, haben viele von euch sicher auch schon einmal in einem Match erlebt.

Als einer der bekanntesten Champions von League of Legends, wenn auch aus den falschen Gründen, braucht Yasuo nicht über Skin-Knappheit zu klagen. Bereits 12 Skins sind für den Midlaner verfügbar. Mit der nächsten Welle erhält der junge Schwertkämpfer einen weiteren, völlig unerwartet coolen Skin. Dieser trägt den Namen "Foreseen Yasuo".

Statt eines agilen Mannes in der Blüte seines Lebens, gibt es jetzt einen Skin, der Yasuo altern lässt. Und das nicht zu knapp. Yasuo darf sich zwar weiterhin über volles Haar freuen, doch ist dieses nun vollständig ergraut und schimmern in einem eleganten Silberton. Er besitzt zudem einen flauschigen Bart und Augenbrauen, die vielleicht mal eine Pinzette oder gleich eine Schere gebrauchen könnten.

Doch nicht nur sieht der Schwertkämpfer aus Ionia älter aus, die Reife macht ihn optisch auch weiser. Mit einem traditionellen japanischen Hakama und einem abgenutzten weißen Hemd wirkt Yasuo deutlich bescheidener als in anderen Skins. Auch das Design ist reifer und düsterer, als es die vielen KDA- und Star-Guardian-Kosmetika sind. Wer dem alten Herrn dennoch mehr Farbe verleihen will, hat dafür ja die acht Chromas.

Dieser Yasuo ist authentisch und passt perfekt zur Hintergrundgeschichte des zu Unrecht verstoßenen Kriegers. Ein vom Leben gezeichneter Mann, der für den Mord seines Meisters beschuldigt wurde und sogar seinen eigenen Bruder töten musste.

Yasuo strahlt hier für mich viel mehr Ruhe aus und ich sehe mich schon den Fehler begehen, Spielern mit diesem Skin weniger toxisches Verhalten zuzutrauen. Sie werden mich sicher eines Besseren belehren und mir die Lebenserfahrung schenken, die ich ihnen manchmal so sehr wünsche. Vielleicht ist es auch an der Zeit seine Vorurteile abzulegen und nicht immer vom Schlimmsten auszugehen. Sie könnten ja immerhin auch Teemo picken.