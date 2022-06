Lego Harry Potter: Alle Cheats für das Abenteuer in Hogwarts

Für Fans haben Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 einiges an Inhalt zu bieten. Und wie bei vielen Lego-Spielen gibt es verschiedene Cheat Codes, die ihr verwenden könnt.

Unser Guide zeigt euch im Detail, welche Cheats es in Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 gibt und welche Dinge ihr damit freischalten könnt.

Alles über Cheats in Lego Harry Potter:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Harry Potter?

Wie ihr die Cheats in Lego Harry Potter benutzt, hängt vom jeweiligen Spiel ab. In Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 müsst ihr in der Winkelgasse im Laden für Zauberzubehör mit dem Verkäufer sprechen.

In Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 geht ihr ins Extras-Menü und dort zum Cheat-Bildschirm, wo ihr die Codes eingeben könnt.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4?

Folgende Cheats sind in Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 verfügbar:

Allgemeine Cheats:

Cheat Effekt QQWC6B Ihr werdet unbesiegbar. 89ML2W Frischt eure Herzen auf. J9U6Z9 Ihr erhaltet zusätzliche Herzen. 4DMK2R Ihr erhaltet einen Tarnumhang. Z9BFAD Ihr könnt schneller graben. FA3GQA Lässt euch schneller zaubern. ZEX7MV Beim Fallen erleidet ihr keinen Schaden. H27KGC Ihr erhaltet Charakter-Münzen. 67FKWZ Ihr zieht Steinchen im Umkreis an. AUC8EH Verschafft euch einen Zauberstab in Form einer Karotte. HZBVX7 Zeigt nur Silhouetten an. BMEU6X Ihr bekommt eine singende Alraune. T7PVVN Es wird weihnachtlich. F88VUW Ab auf die Eisbahn.

Detektoren:

Cheat Effekt TTMC6D Spürt Hogwarts-Wappen für euch auf. 84QNQN Spürt goldene Steine für euch auf. 7AD7HE Spürt rote Steine für euch auf. HA79V8 Spürt Charakter-Münzen für euch auf.

Multiplikatoren:

Cheat Effekt 74YKR7 Steinchen x2 J3WHNK Steinchen x4 XK9ANE Steinchen x6 HUFV2H Steinchen x8 H8X69Y Steinchen x10

Zaubersprüche:

Cheat Effekt VE9VV7 Schaltet Accio frei. QFB6NR Schaltet Anteoculatia frei. 6DNR6L Schaltet Calvorio frei. 9GJ442 Schaltet Colovaria frei. CD4JLX Schaltet Engorgio Skullus frei. MYN3NB Schaltet Entomorphis frei. ND2L7W Schaltet Flipendo frei. ERA9DR Schaltet Glacius frei. H8FTHL Schaltet Herbifors frei. YEB9Q9 Schaltet Incarcerous frei. 2M2XJ6 Schaltet Locomotor Mortis frei. JK6QRM Schaltet Multicorfors frei. UW8LRH Schaltet Redactum Skullus frei. 2UCA3M Schaltet Rictusempra frei. U6EE8X Schaltet Slugulus Eructo frei. UWDJ4Y Schaltet Stupefy frei. KWWQ44 Schaltet Tarentallegra frei. YZNRF6 Schaltet Trip Jinx frei.

Goldene Steine:

Cheat Effekt QE4VC7 Ihr erhaltet Goldener Stein 1. FY8H97 Ihr erhaltet Goldener Stein 2. 3MQT4P Ihr erhaltet Goldener Stein 3. PQPM7Z Ihr erhaltet Goldener Stein 4. ZY2CPA Ihr erhaltet Goldener Stein 5. 3GMTP6 Ihr erhaltet Goldener Stein 6. XY6VYZ Ihr erhaltet Goldener Stein 7. TUNC4W Ihr erhaltet Goldener Stein 8. EJ42Q6 Ihr erhaltet Goldener Stein 9. GFJCV9 Ihr erhaltet Goldener Stein 10. DZCY6G Ihr erhaltet Goldener Stein 11.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7?

Folgende Cheats lassen sich in Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 verwenden: