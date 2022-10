PlayStation Plus: Nioh 2 und Lego Harry Potter verschönern euch den November

Sony hat die offiziellen PlayStation-Plus-Spiele für November bestätigt. In einem Leak sind die Titel zuvor bereits aufgetaucht.

Nach Halloween kommt Harry Potter

In das Abo kommen in wenigen Tagen Nioh 2 für PS4 und PS5, Heavenly Bodies für beide Konsolen und Lego Harry Potter Collection für die PS4. Ihr könnt die Titel dann mit der PlayStation Plus Essential-, Extra- und Premium-Mitgliedschaft zocken.

Ab Dienstag, dem 1. November, stehen euch die vier neuen Spiele zum Download bereit.

Mit PlayStation Plus Essential, dem Basis-Abo von PlayStation, erhalten Spieler jeden Monat kostenlosen Zugang zu einigen ausgewählten Spielen. Diese können die Spieler dann über die gesamte Dauer ihrer Mitgliedschaft nutzen, auch wenn der Monat bereits vorbei ist.

Wird das Abo gekündigt, entfällt der Zugang zu allen Spielen, den die Spieler durch den Service erhalten haben.

Im Oktober habt ihr Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 und Superhot erhalten. Wer sogar zu den Extra- und Premium-Abonnenten zählt, durfte sich außerdem über Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition, Assassin's Creed Odyssey und The Medium freuen.