Lego Star Wars: The Complete Saga: Alle Cheats für die Weltraum-Saga

Die komplette Star-Wars-Saga (nach damaligem Stand) erwartet euch in Lego Star Wars: The Complete Saga. Und auch bei diesem Komplettabenteuer könnt ihr wieder eine Reihe von Cheats verwenden, um ein paar tolle Sachen freizuschalten.

Welche Cheat Codes es für Lego Star Wars: The Complete Saga gibt und was ihr damit freischalten könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Star Wars: The Complete Saga?

Um die Cheats in Lego Star Wars: The Complete Saga verwenden zu können, müsst ihr euch in die Cantina in Mos Eisley begeben.

Dort habt ihr die Option, die Cheat Codes einzugeben. Welche es gibt, seht ihr im nächsten Abschnitt. Freigeschaltete Extras müsst ihr zusätzlich noch im Extras-Menü im Pause-Bildschirm aktivieren.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Star Wars: The Complete Saga?

Neben Extras könnt ihr in Lego Star Wars: The Complete Saga auch noch Charaktere und Fahrzeuge freischalten. Folgende Codes sind verfügbar:

Charaktere

Cheat Effekt DVY683 4-LOM ECU428 Aayla Secura MUN486 Adi Mundi ACK646 Admiral Ackbar HJI667 Anakin Skywalker (Geist) AUJ261 Battle Droid KPF958 Battle Droid (Commander) NJK995 Battle Droid (Geonosis) HWY633 Battle Droid (Sicherheit) BHH538 Beach Trooper BENGH8 Ben Kenobi (Geist) CDT859 Bespin Guard MMN372 Bib Fortuna BOBA00 Boba Fett GGF539 Boba Fett (Junge) HHY697 Boss Nass HYR849 Bossk QRN714 Captain Tarpals BDE289 Klon VCT533 Klon (Episode 3) XXD447 Klon (Episode 3 Pilot) QYD793 Klon (Episode 3 Sumpf) NBU753 Klon (Episode 3 Walker) DDD748 Count Dooku EUK421 Darth Maul NJK912 Death Star Trooper GAR945 Dengar JJU782 Dexter Jettster CCH677 Verkleideter Klon XCT333 Droideka EMP666 The Emperor EWK785 Ewok NNM784 Gamorrean Guard PMN576 General Grevious HJY732 Geonosian VYY985 Grand Moff Tarkin ZZR636 Greedo JHU423 Grievous' Bodyguard KLA621 Han Solo (Umhang) GIJ989 IG-88 GUA850 Imperial Guard KLP412 Imperial Officer BKJ857 Imperial Shuttle Pilot YZFR1K Imperial Spy KLJ897 Jango Fett NVU859 Jawa MUN486 Ki-Adi Mundi TFI888 Kit Fisto KLG412 Lama Su BVH785 Lobot TTY463 Luke Skywalker (Hoth) LUM521 Luminara JKD867 Mace Windu (Episode 3) VBJ322 Padme PPP555 Palace Guard RTD428 Pit Droid PLK689 Plo Koon QQY843 Princess Leia (Gefangene) EVILR2 R2-Q5 Droid BKL123 Rebel Pilot DHV940 Rebel Trooper GHR673 Rebel Trooper (Hoth) YUF634 Royal Guard CBR954 Sandtrooper KIT766 Shaak Ti BYU785 Skiff Guard HVT573 Snowtrooper NBN431 Stormtrooper HDD733 Super Battle Droid PRX482 Taun We BBR334 TIE Fighter Pilot YYR778 Tusken Raider CGF754 Ugnaught PLL967 Watto BWK887 Wookiee VVV429 Yoda (Geist) 584HJF Zam Wesell

Fahrzeuge

Cheat Effekt NNB674 Clone Arc Fighter AAB123 Droid Tri-Fighter HUT845 Imperial Shuttle THY432 Sebulbas Pod HJH848 TIE Bomber DBH897 TIE Fighter BVNJ84 TIE Fighter (Darth Vader) INT729 TIE Interceptor BDC866 Vulture Droid Zams Speeder UUU875

Extras