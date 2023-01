Life is Strange 2: Alle Enden - Wie sich eure Entscheidungen auswirken

Life is Strange 2 von Entwickler Don't nod hat mehrere verschiedene Enden zu bieten. Welches davon ihr letztlich seht, hängt von euren Entscheidungen im Spielverlauf ab.

In unserem Guide zu Life is Strange 2 verraten wir euch, wie viele Enden es gibt und wie die Enden aussehen.

Inhalt:

Welche und wie viele Enden gibt es in Life is Strange 2?

In Episode 5 werdet ihr zu einem späten Punkt in eurem Auto aufgehalten. Hier entscheidet sich nun, welches der Enden von Life is Strange 2 ihr zu sehen bekommt.

Entscheidend dafür ist die Moral von Daniel, die ihr über alle Episoden hinweg durch eure Entscheidungen beeinflusst habt. Wenn euch das Ende nicht gefällt, müsst ihr also noch einmal ran.

Ihr werdet jedenfalls von der Agentin aufgefordert, aus dem Wagen zu steigen. Hier habt ihr zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Tut genau das und ergebt euch oder lasst Daniel seine Kräfte einsetzen, um durchzubrechen.

Ende 1

Hierfür benötigt Daniel eine hohe Moral. Entscheidet euch dafür, euch zu ergeben. Sean wird festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Daniel kehrt wiederum zu den Großeltern zurück. 15 Jahre später kommt Sean aus dem Gefängnis und trifft sowohl Daniel als auch Karen. Hattet ihr am Ende von Episode eins noch Kontakt zu Lyla, trifft sie euch ebenfalls.

Ende 2

Auch für dieses Ende braucht Daniel eine hohe Moral. Stattdessen entscheidet ihr euch aber dafür, dass Daniel seine Kräfte einsetzen soll. Das tut er aber nicht. Letztlich räumt er Sean den Weg frei, lässt ihn aber alleine nach Mexiko fahren.

Daniel zieht auch hier zu den Großeltern und hält den Kontakt zu Sean und Karen aufrecht.

Ende 3

Hierfür ist eine niedrige Moral bei Daniel notwendig und ihr entscheidet euch für die Flucht. Daniel steigt aus und richtet Chaos unter den Polizisten an, anschließend flüchten beide gemeinsam nach Mexiko.

Dort betreiben beide eine Werkstatt, obendrein seht ihr noch, wie sie es mit mehreren Gangstern zu tun bekommen.

Ende 4

Hierfür benötigt ihr eine niedrige Moral und trefft die Entscheidung, euch der Polizei zu stellen. Allerdings ist Daniel dagegen und bewegt mit seinen Kräften kurzerhand das Auto Richtung Grenze.

Nachdem er das Tor durchbrochen hat, bemerkt er allerdings, dass Sean bei der Flucht angeschossen wurde. Er stirbt noch im Autos. Später sieht man Daniel in Mexiko am Strand.

