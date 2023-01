Life is Strange 2: Alle Sammelobjekte - Wo ihr Souvenirs und Skizzen findet

Auch in Life is Strange 2 hat Entwickler Don't nod eine Reihe von Sammelobjekten und Collectibles versteckt. Dinge, die ihr gerne einmal übersehen könnt, wenn ihr nicht alle Optionen ausreizt oder nicht in jede Ecke schaut.

Wie gut, dass es unseren Guide gibt. Wir zeigen euch, wo ihr alle Sammelgegenstände in Life is Strange 2 finden könnt.

Alles über Sammelobjekte in Life is Strange 2:

Wo finde ich alle Sammelobjekte in Life is Strange 2: Episode 1?

In Episode 1: Roads von Life is Strange 2 könnt ihr folgende Sammelobjekte finden:

Im Wald

Souvenir 1: Köder

Nehmt den Weg, auf dem ihr nach unten zum Fluss kommt. Schaut euch auf der linken Seite um, wo ihr einen Baum seht. Beim Blick nach oben seht ihr inmitten von dessen Ästen einen Gegenstand.

Ruft Daniel zu euch und gemeinsam gelangt ihr, indem ihr ihn hochhebt, an den Angelköder als erstes Souvenir.

Skizze

Während Daniel mit seiner Angel einen Fisch fangen möchte, kann sich Sean ein wenig entspannen und zeichnen. Setzt euch dazu hinter Daniel auf einen Stein und fangt die Szenerie des Flusses mit eurem Stift ein.

An der Tankstelle

Souvenir 2: Feder

Der erste Sammelgegenstand bei der Tankstelle befindet sich hinter dieser. Geht um das Gebäude herum bis zu einem Holzstapel. Inmitten des Stapels könnt ihr eine Verpackung sehen.

Entfernt ihr diese, entdeckt ihr wiederum einen Vogel, der daraufhin wegfliegt. Allerdings hinterlässt er eine Feder, die ihr einsteckt.

Souvenir 3: Sticker

Geht in den Shop der Tankstelle und wenn ihr drinnen angekommen seid, geht ihr nach links. Vor euch seht ihr ein Zombie-Poster, aber das interessiert uns an dieser Stelle weniger, sondern dient mehr zur Orientierung.

Neben besagtem Poster findet ihr auf der Fensterbank zahlreiche Sticker. Schnappt euch einen davon.

Souvenir 4: Schlüsselanhänger

Macht euch im Shop nun auf den Weg zur Kasse. Auf dem Weg dorthin seht ihr einen Ständer mit Schlüsselanhängern.

Schaut ihn euch näher an und sprecht mit Daniel über die Schlüsselanhänger. Anschließend wird euch einer davon geschenkt.

Im Hotel

Souvenir 5: Halskette

Am Hotel angekommen, befindet ihr euch auch an der Küste. Schaut euch die Umgebung näher an, unter anderem Daniel und die Sandburg. Nehmt nun den Stock vor euch und ihr könnt mit dem Hund spielen.

Werft den Stock in Richtung Meer und der Hund bringt nicht nur das Stöckchen zurück, sondern auch noch eine Haifischzahn-Halskette.

Souvenir 6: Karte

Seid ihr im Hotelzimmer angekommen, möchte Daniel ein Bad nehmen. Dazu muss Sean ins Bad gehen und die Wanne füllen. Aber wartet vorher noch, das letzte Souvenir wartet auf euch!

Werft einen Blick in den Schrank, der links vom Fernseher steht. Dort könnt ihr eine Karte im rechten Fach finden und steckt diese ein.

Wo finde ich alle Sammelobjekte in Life is Strange 2: Episode 2?

In Episode 2: Rules von Life is Strange 2 findet ihr diese Sammelobjekte:

Im Wald

Souvenir 1: Metallbox

Wenn ihr vom Fluss zu eurer Hütte kommt, seht ihr draußen einen Schneemann mit zwei Köpfen. Dahinter befindet sich wiederum ein Baum, bei dem ihr nach oben schaut.

Oben in den Ästen erblickt ihr eine Metallbox, die aber erst einmal unerreichbar scheint. Nachdem ihr mit Sean zweimal versucht, mit ihr zu interagieren, hilft euch Daniel weiter.

Auf der Beerdigung

Skizze

Nachdem eure Großmutter sich entfernt, könnt ihr Claire in Richtung Wohnzimmer folgen. Rechts vom Fernseher findet ihr eine Stelle zum Setzen. Von hier aus könnt ihr das Wohnzimmer mitsamt eurer Großmutter als Zeichnung einfangen.

Souvenir 2: Schild

Geht die Treppen hinaus nach oben und ihr findet dort eine Modelleisenbahn. Aktiviert und bedient sie, um das zweite Souvenir dieser Episode zu erhalten.

Bei der Stadt setzt ihr den Schienen-Schalter auf rechts, wodurch die Eisenbahn im Kreis fährt. Bereitet nun die Kühlvorrichtung vor, woraufhin der Zug dort automatisch hält. Anschließend lasst ihr ihn weiterfahren, indem ihr den Schalter auf vorwärts stellt.

Nun sollte der Zug durch den Tunnel rechts fahren, wobei Daniel bemerkt, dass sich dort offensichtlich etwas verfangen hat. Lasst den Zug noch ein weiteres Mal durch den Tunnel fahren und haltet anschließend am Bahnhof. Untersucht dort den Zug und nehmt das Schild an euch.

Im Garten

Souvenir 3: Auge

Im Garten findet ihr einen Schneemann mit lediglich einem Auge. Ihr könnt ihn um diesses eine Auge erleichtern, was zugleich euer drittes Souvenir dieser Episode darstellt.

Souvenir 4: Figur

Bevor ihr zum Weihnachtsmarkt fahrt, schaut ihr euch die Spielsachen von Chris näher an. Ihr müsst diese dabei korrekt in Helden und Schurken aufteilen.

Helden: Krieger, Pirat, Dinosaurier, Bär

Schurken: Auto, Insektoid

Habt ihr alles richtig gemacht, erhaltet ihr eine Figur als Geschenk.

Auf Einkaufstour

Souvenir 5: Plektrum

Nachdem ihr zum Einkaufen gefahren seid, seht ihr vor dem Markteingang ein Mädchen, das Gitarre spielt. Legt nun etwas Geld auf den Teller vor ihr und sie spielt rund zwei Minuten ein Lied.

Anschließend redet ihr mit ihr, nachdem sie verschwunden ist, schaut ihr euch die Stelle genauer an, an der sie zuvor saß. Dort findet ihr ein Plektrum als weiteres Sammelobjekt.

Skizze

Vor dem Markteingang könnt ihr euch auf eine Bank setzen und zeichnen. Schaut euch die Szenerie an und fangt sie auf eurem Bild ein.

Zuhause

Souvenir 6: Zugticket

Im Badezimmer dursucht ihr die Wäsche im Korb und den Cardigan von Claire zweimal. Mit dem Schlüssel kommt ihr in ihr Zimmer und könnt euch dort unter anderem den CD-Player anschauen. Steckt den Stecker in die Steckdose und versucht ihn anzuschalten.

Das klappt aber nicht, also öffnet ihr das CD-Fach des Players und findet dort ein Zugticket.

Wo finde ich alle Sammelobjekte in Life is Strange 2: Episode 3?

In Episode 3: Wastelands von Life is Strange 2 erwarten euch folgende Sammelobjekte:

Skizze

Begebt euch für die erste mögliche Zeichnung in die Mitte des Lagers, dort seht ihr mehrere Stühle. Die interessieren euch aber erst einmal nicht, vielmehr nehmt ihr auf dem Baumstumpf Platz (neben einem weißen Stuhl) und fangt die Szenerie in eurem Büchlein ein.

Souvenir 1: Schädel

Streichelt im Lager den Hund, woraufhin er sich entfernt. Folgt ihm und streichelt ihn erneut, nachdem er sich hinsetzt. Daraufhin begibt er sich zu einem Baum, wo ihr mit einem kleinen Schädel das erste Souvenir einsackt.

Souvenir 2: Kugelschreiber

Ihr kommt zu einem Minispiel, in dem es ums Schneiden von Gras geht. Nehmt die Grashaufen aus der Schale, bis irgendwann der Vorrat aufgebraucht ist und darunter ein Kugelschreiber zum Vorschein kommt. Steckt ihn ein.

Souvenir 3: Holzfigur

Nach der Rückkehr ins Camp solltet ihr euch an Finn halten. Der befindet sich bei einem Baum und schnitzt an einem Stück Holz herum. Redet mit ihm und fragt ihn, was er macht, anschließend lauft ihr hinter den Baum und wartet. Finn wirft letztlich die Holzfigur weg, mit der er gerade beschäftigt war, und ihr steckt sie ein.

Skizze

Eine weitere Möglichkeit, etwas zu zeichnen, ergibt sich vor eurem Zelt. Setzt euch auf den Stuhl und wählt, ob ihr lieber Cassidy oder Finn zeichnen möchtet.

Souvenir 4: Fossil

Begebt euch mit Daniel zum Fluss, bis dieser vor einem Baumstamm stehenbleibt und mit Steinen wirft. Anschließend dreht ihr euch rum und seht Holz, Laub und zwei sich überkreuzende Baumstämme. Dort könnt ihr ein Fossil als weiteres Souvenir finden.

Skizze

Wenn ihr später am Lagerfeuer sitzt, könnt ihr erneut eine Skizze anfertigen. Dabei fangt ihr die Szenerie rund um das Lagerfeuer mit eurem Stift ein.

Souvenir 5: Pinata

Nach den Gesprächen am Feuer redet ihr mit Ingrid. Sie erzählt euch von einigen Sachen, die sie gerne loswerden möchten. Begebt euch zu ihrem Zelt (gegenüber von ihr mit der Lampe am Eingang) und schaut euch den Kram an. Dazu zählt auch eine Pinata, die ihr mitnehmen könnt.

Souvenir 6: Patronen

Wenn ihr euch später bei den Trucks befindet, checkt alle Türen und redet mit eurem Begleiter über euren Vater. Rechts vom Truck findet ihr bei einer Werkbank eine Werkzeugbox, aus der ihr einen Schraubenzieher nehmen könnt. Geht mit diesem zu dem gelben Schrank hinter dem Truck und brecht ihn auf. Darin findet ihr eine Schachtel mit Patronen, das letzte Souvenir für diese Episode.

Wo finde ich alle Sammelobjekte in Life is Strange 2: Episode 4?

In Episode 4: Faith von Life is Strange 2 spürt ihr folgende Sammelobjekte auf:

Im Krankenhaus

Skizze

Direkt zu Beginn könnt ihr euch euer Büchlein ansehen, aber auch direkt eine Zeichnung anfertigen.

Souvenir 1: Kugelschreiber

Auf dem Tisch neben dem Bett findet ihr das erste Souvenir dieser Episode, es handelt sich um einen Kugelschreiber. Schaut ihn euch zuerst an, anschließend könnt ihr ihn nehmen.

Souvenir 2: Visitenkarte

Wenn ihr euch im Auto befindet, werft einen Blick auf die rechte Seite ins Handschuhfach. Dort seht ihr eine Visitenkarte. Zuerst einmal könnt ihr sie euch nur anschauen, anschließend aber auch mitnehmen.

Durch die Wüste

Skizze

Ihr gelangt zu einem Werbeschild für ein Casino. Dort könnt ihr euch setzen und könnt eure weitere Zeichnung anfertigen, indem ihr nach eurem Büchlein greift.

Souvenir 3: Schädel

Habt ihr das Casino-Schild passiert, entdeckt ihr einen Kojoten rechts vor euch. Behaltet ihn im Blick und folgt ihm bis zu seinem Versteck. Davor findet ihr einen kleinen Schädel, den ihr einsteckt.

In Haven Point

Souvenir 4: Pin

Geht in Haven Point in die Kirche, im Eingangsbereich seht ihr auf dem Tisch eine kleine Schachtel mit Pins. Nehmt einen davon an euch.

Souvenir 5: Casino-Chip

Nachdem Seans Mutter ihn in ihr Hotelzimmer mitnimmt, geht ihr duschen. Anschließend schaut ihr euch in dem Raum um und untersucht den kleinen Tisch zwischen beiden Betten genauer. Öffnet ihn und ihr könnt einen Casino-Chip mitnehmen.

Souvenir 6: Zeichnung

Am Ende dieser Episode findet ihr im Schlafzimmer von Daniel noch ein weiteres Souvenir. Schaut unter seinem Kopfkissen nach, um dort eine Zeichnung zu finden.

Wo finde ich alle Sammelobjekte in Life is Strange 2: Episode 5?

In Episode 5: Wolves von Life is Strange 2 lassen sich folgende Sammelobjekte finden:

Im Lager

Skizze

Direkt zu Beginn der Episode könnt ihr eine Zeichnung anfertigen. Ihr seht euer Büchlein links von euch und könnt darin den Ausblick einfangen.

Souvenir 1: Stein

Folgt dem Weg und ihr seht auf einem Felsvorsprung ein glänzendes Objekt. Ihr selbst könnt ihn nicht erreichen, also lasst ihr Daniel seine Kräfte einsetzen, um an den glänzenden Stein zu gelangen.

Im Trailerpark

Souvenir 2: Sticker

Schaut euch mit Sean im Trailerpark um. Vom Ausgangspunkt geht ihr nach rechts und findet dort einen Sticker bei einem Pflanzenbeet. Schaut ihn euch an und steckt ihn anschließend ein.

Souvenir 3: Schatz

Redet mit den beiden Männern, die Kaffee trinken, und gebt ihnen ihr Teleskop zurück. Anschließend spielt ihr ein Spiel mit Daniel, der euch auf Schatzsuche schickt und Hinweise gibt.

Hinweis 1: Unter dem Bohrturm unter einem Haufen Steine befindet sich eine Karte.

Hinweis 2: Hinter dem Wohnwagen von Seans Mutter. Geht hinter die Solarpanels und ihr seht am rechten Panel eine Nachricht.

Hinweis 3: Bei den Schrottautos neben Karens Wohnwagen werdet ihr fündig. Schaut euch die zwei Autos an, die etwas übereinandergestapelt sind. Eines davon ist rot und auf dem Boden findet ihr dort den Schatz.

Souvenir 4: Flaschenöffner

Seid ihr später im Lager zurück, begebt ihr euch zum Wohnwagen von David. Hinter diesem findet ihr eine Kiste, aus der ihr einen Flaschenöffner mitnehmen könnt.

Souvenir 5: Stein

Ihr kommt zur Mauer. Begebt euch nach rechts, bis ihr zu einigen Felsen und Kanistern gelangt. Auf Letzteren könnt ihr einen Stein finden, das vorletzte Souvenir in dieser Episode.

In Gewahrsam

Souvenir 6: Flaggenanstecker

Brecht mit Daniel die Tür, um an euren Rucksack zu gelangen. Schaut euch außerdem im Regal das Fach unten rechts an. Durchsucht die Tasche darin und ihr findet einen Flaggenanstecker, somit habt ihr das letzte Souvenir des Spiels gefunden!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Life is Strange 2:

Life is Strange 2: Alle Enden - Wie sich eure Entscheidungen auswirken